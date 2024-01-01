Альтернативы - NVIDIA GeForce NOW
Xbox Cloud Gaming
xbox.com
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Amazon Luna
amazon.com
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Shadow PC
shadow.tech
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