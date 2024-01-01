Альтернативы - NVIDIA GeForce NOW

Xbox Cloud Gaming

Xbox Cloud Gaming

xbox.com

Испытайте новое поколение игр и развлечений с Xbox. Изучите консоли, новые и старые игры для Xbox, а также аксессуары, чтобы начать или пополнить свою коллекцию.

Amazon Luna

Amazon Luna

amazon.com

Представляем Luna, облачный игровой сервис Amazon, где можно легко играть в отличные игры на уже имеющихся у вас устройствах. Не ждите длительных загрузок или обновлений — просто играйте.

Shadow PC

Shadow PC

shadow.tech

Полноценный ПК с Windows всего в один клик. Shadow PC — это мощный ПК с ОС Windows, к которому можно получить удаленный доступ через приложение или браузер. Начните работу с нашими новыми предложениями с расширенными возможностями.

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