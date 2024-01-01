Numerator

Numerator

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Веб-сайт: numerator.com

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Numerator Insights предоставляет производителям и ритейлерам представление о многоканальном поведении потребителей, включая переключение брендов и каналов, проникновение домохозяйств и профили покупателей на удобной для пользователя платформе. Numerator Insights предлагает более 35 гибких отчетов, позволяющих быстрее и глубже получать ответы о поведении потребителей в режиме реального времени, помогая брендам и ритейлерам определять возможности роста. Numerator Insights основан на данных Numerator OmniPanel, крупнейшей и самой разнообразной потребительской панели Америки. Numerator OmniPanel обеспечивает целостное представление о поведении потребителей по всем каналам, фиксируя более 1 миллиарда поездок от более чем 105 000 статических участников дискуссии, а также более 800 демографических, психографических и медиа-атрибутов потребления. Numerator OmniPanel предоставляет беспрецедентную информацию об омниканальном поведении потребителей, а также об отношениях и мнениях, влияющих на каждую поездку. О Numerator: Numerator — это компания, занимающаяся данными и технологиями, обеспечивающая скорость и масштабность исследований рынка. Числитель объединяет данные, полученные от более чем 1 миллиона домохозяйств в США, с передовыми технологиями, чтобы обеспечить беспрецедентное всестороннее понимание потребителей для индустрии маркетинговых исследований, которая меняется медленно. Штаб-квартира компании Numerator находится в Чикаго, штат Иллинойс, и насчитывает более 2500 сотрудников по всему миру. Большинство компаний из списка Fortune 100 являются клиентами Numerator.
Категории:
Business
Программное обеспечение для розничной аналитики
Программное обеспечение для розничной торговли

Веб-сайт: numerator.com

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