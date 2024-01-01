Альтернативы - NUMARQE
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Pleo
pleo.io
Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.
Equals Money
equalsmoney.com
Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.
Blackсatсard
blackcatcard.com
Откройте счет IBAN в Европе бесплатно. Получите платежную карту, кэшбэк до 5%, интегрированный криптосервис и многое другое за 0 евро в месяц.
Kodo
kodo.com
Тратьте разумнее с нашим универсальным корпоративным платежным решением Самая простая платформа корпоративных платежей, которая поможет вам контролировать, автоматизировать и делегировать расходы компании, пока вы сосредоточены на развитии своего бизнеса!
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
Wallester
business.wallester.com
Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!
Capital on Tap
capitalontap.com
Наша миссия в Capital on Tap — максимально упростить ведение малого бизнеса. Мы понимаем, что повседневная деятельность бизнеса может быть сложной, поэтому мы разработали инструменты и ресурсы, которые позволяют владельцам бизнеса оптимизировать свою деятельность, получить доступ к быстрому финансир...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk — ведущее решение для управления расходами для отечественных и международных предприятий в Европе, США и Великобритании. Объединяя карты компании, возмещаемые расходы, кредиторскую задолженность и полную интеграцию программного обеспечения для бухгалтерского учета в одном продукте, Payhawk у...
Alaan
alaan.com
Alaan — это крупнейшая и наиболее комплексная платформа для управления корпоративными картами и расходами на Ближнем Востоке, которой доверяют такие компании, как Al Barari, Rivoli, Arada и другие. Alaan позволяет вам: 1. Автоматизировать управление расходами. 2. Отслеживать расходы компании в режим...
Circula
circula.com
Circula — это платформа для любых платежей, осуществляемых сотрудниками: командировочные расходы, кредитные карты и льготы для сотрудников. Наша миссия — упростить управление финансами и заработной платой, обеспечивая при этом соблюдение требований посредством интеллектуальной автоматизации, чтобы с...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly — полнофункциональный необанк для стартапов.
Viva.com
viva.com
Viva.com Group, ранее Viva Wallet, — ведущий европейский технологический банк, осуществляющий платежи на 24 рынках. Работая на 17 языках и в 9 валютах, мы поддерживаем более 30 способов оплаты по всему миру. Бесплатное приложение viva.com | Терминал можно легко настроить на смартфонах или других под...
OmniCard
omnicard.in
OmniCard предлагает встроенные платежи в качестве своей основной функции, помогающей компаниям решать свои потребности в бизнес-расходах и потоках платежей. Встроенные платежные предложения OmniCard включают управление расходами, решения для вознаграждений и взаимодействия и корпоративные карты; спе...
KlearCard
getkleercard.com
Решение №1 для бизнес-расходов: управление расходами, оплата счетов, гибкие карты P-Card и кредитные решения.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay — регулируемый поставщик платежных услуг, который предлагает торговцам надежные решения для увеличения своих доходов за счет более высоких показателей приема транзакций с фиатными деньгами и криптовалютой. Клиенты нашего клиента получают выгоду от беспрепятственного осуществления платежей нез...
Payowire
payowire.com
Глобальное платежное решение с поставщиком виртуальных и физических карт. Доступны банковский счет в долларах США, евро, фунтах стерлингов и пополнение мобильного телефона. Создайте учетную запись: https://payowire.com/register Easybanking для фрилансеров и предпринимателей. Все решения на одной пла...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento — это платформа управления расходами на основе карт для предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечивающая операционный контроль, прозрачность и понимание бизнес-расходов. Финансовая операционная платформа Bento позволяет предприятиям выдавать физические и виртуальные платежные реквизиты лю...
Jeeves
tryjeeves.com
Оптимизируйте глобальные финансы с помощью одной платформы. Выпускайте карты, отправляйте платежи и управляйте глобальными расходами с помощью универсальной платформы.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Statrys
statrys.com
Strys обслуживает все ваши платежные потребности с человеческим подходом. Зарегистрируйтесь сегодня и получите мультивалютный счет, карту Mastercard и конкурентоспособные курсы обмена валют.
Lithic
lithic.com
Lithic упрощает создание платежных карт, позволяющих контролировать расходы. Доступные строительные блоки Lithic, разработанные для разработчиков, сокращают время выхода на рынок, открывают новые потоки доходов и масштабируются по мере развития вашего бизнеса. Независимо от того, создаете ли вы плат...
Marqeta
marqeta.com
Мгновенно выпускайте карты и обрабатывайте карточные платежи с помощью нашей открытой платформы API. Узнайте, как современная платформа выпуска карт Marqeta расширяет возможности бизнеса и новаторов.