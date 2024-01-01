NSFWJS — это библиотека JavaScript, предназначенная для выявления потенциально нежелательных изображений в браузере клиента без необходимости отправки изображения на сервер. Библиотека основана на TensorFlowJS, библиотеке машинного обучения с открытым исходным кодом для JavaScript. Библиотека обучена распознавать определенные закономерности на изображениях с текущей точностью 93%. Библиотека также включает в себя функцию CameraBlur Protection, которая размывает любые изображения, которые она определяет как потенциально неподходящие. Библиотека постоянно совершенствуется и обновляется, часто выходят новые модели. NSFWJS можно использовать бесплатно, его можно модифицировать и распространять по лицензии MIT. Библиотека также включает мобильную демоверсию, которая позволяет пользователям тестировать различные изображения на своих мобильных устройствах. Наконец, библиотека доступна для загрузки через GitHub, и пользователям рекомендуется сообщать о любых ложных срабатываниях или способствовать развитию библиотеки.

Веб-сайт: nsfwjs.com

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