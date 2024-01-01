Novable

Novable

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Веб-сайт: novable.com

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Novable — это технологическая платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет осуществлять поиск стартапов и инноваций. Платформа призвана предоставить ориентированную на клиента методологию поиска инноваций, которая сочетает в себе технологию DeepMatching™ с экспертными знаниями. Платформа включает в себя такие функции, как профессиональный поиск, проверку и поддержку взаимодействия, которые помогают компаниям находить наиболее подходящие стартапы всего за два дня. Novable предоставляет доступ к контекстной сети, которая включает в себя контент веб-сайтов, социальные сети, новости, патенты и финансовые отчеты более 0 миллионов инновационных компаний в 0+ странах и 0+ тем. Компании могут выполнять поиск на естественном языке, следовать инструкциям и получать немедленные и персонализированные результаты, соответствующие их потребностям. Платформа может сэкономить сотни часов, фильтруя шум и предоставляя только то, что важно. Novable доверяют некоторые из самых дальновидных профессионалов в области инноваций: по данным Trustpilot, уровень удовлетворенности составляет 97%. Платформа также предлагает различные ресурсы, такие как истории клиентов, электронную книгу и блог, которые помогут компаниям вдохновляться и быть в курсе последних тенденций в области инноваций. Подводя итог, можно сказать, что Novable — это мощный инструмент, призванный помочь компаниям открывать инновации завтрашнего дня уже сегодня. Платформа призвана обеспечить бесперебойную и эффективную работу благодаря своей технологии на базе искусственного интеллекта, экспертным знаниям и контекстной сети, которая предлагает всестороннее понимание экосистемы стартапов.

Веб-сайт: novable.com

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