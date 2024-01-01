Альтернативы - NOTISM
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Miro
miro.com
Miro — это онлайн-платформа для совместной работы с доской, которая позволяет распределенным командам эффективно работать вместе: от мозгового штурма с использованием цифровых стикеров до планирования и управления гибкими рабочими процессами.
Lucid
lucid.app
Lucid — единственный пакет для визуальной совместной работы, который дает командам возможность перейти от воображения будущего к его созданию.
MURAL
mural.co
Наша платформа и профессиональные услуги позволяют инновационным командам мыслить и визуально сотрудничать для решения важных проблем. Просто запишите все, что у вас на уме, на стикерах. Затем организуйте списки, блок-схемы, диаграммы, схемы, методы и рисунки, чтобы активизировать и согласовать свою...
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Creately
creately.com
Программное обеспечение для визуального рабочего пространства для совместной работы над мозговым штурмом, планированием, выполнением и анализом проектов. Совместная работа в режиме реального времени, бесконечный холст и мощные возможности построения диаграмм.
Magma
magma.com
Присоединяйтесь к сообществу из более чем 1 миллиона художников и студий, использующих Magma для мозгового штурма и выработки идей посредством цифровой живописи на общем холсте в режиме реального времени. Начните сеанс совместного рисования прямо в браузере, установка программного обеспечения не тре...
SmartDraw
smartdraw.com
Простой и мощный конструктор блок-схем.
Webex
webex.com
Webex Webinars (ранее Webex Events) — это масштабируемая платформа для вебинаров, которая может создавать увлекательные и эффективные мероприятия для всех: от небольших сеансов до массовой глобальной аудитории. Сделайте вебинары инклюзивными, интересными и интерактивными: • Поощряйте активное участи...
Boardmix
boardmix.com
Boardmix — это онлайн-доска для совместной работы, которая объединяет различные инструменты для повышения эффективности команды и свободы воображения команды.
Cacoo
cacoo.com
Программное обеспечение онлайн-диаграмм для создания и безопасного обмена блок-схемами, каркасами, моделями UML, сетевыми диаграммами и многим другим. Более 2,5 миллионов пользователей. Начните с бесплатной учетной записи!
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Switchboard
switchboard.app
Освободите место для большего количества совместных встреч. Используйте инструменты, которые вы уже используете, и работайте бок о бок со своей командой, клиентами и покупателями.
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia — это платформа для совместной работы с клиентами, которая позволяет создавать, экспортировать и обмениваться картами путешествий клиентов, персонажами и картами влияния в Интернете. Набор инструментов прост для новичков, но мощный для профессионалов. Командам особенно понравятся возможнос...
Klaxoon
klaxoon.com
Уверенно проводите эффективные семинары. Удобная платформа, объединяющая команды для индивидуального и продуктивного проведения семинаров.
Bluescape
bluescape.com
Воплотите свои встречи и видения в жизнь. Bluescape — это решение для встреч, где творческие идеи процветают, начиная с первых встреч и мозговых штурмов и заканчивая презентациями и обзорами.
Allo
allo.io
Встречайте свое первое удаленное рабочее место. В буквальном смысле поймите всех на одной волне. Попрощайтесь с утомительным текстовым общением. Попробуйте общение, развитое — более интерактивное, захватывающее и веселое. Новый способ сотрудничества с вашей командой. Доска, видеоконференции, докуме...
FlowMapp
flowmapp.com
Простая и мощная платформа визуального UX. Создавайте карты сайта, пользовательские потоки и каркасы, чтобы обеспечить более эффективное UX-планирование и веб-разработку. FlowMapp позволяет командам вместе планировать и разрабатывать цифровые возможности в режиме реального времени и в одном месте. ⚙...
Stormboard
stormboard.com
Работайте лучше вместе. Используйте общее рабочее пространство Stormboard, чтобы генерировать больше идей, а затем расставлять приоритеты, систематизировать и уточнять эти идеи, чтобы сделать ваши встречи, мозговые штурмы и проекты более продуктивными и эффективными.
Midlap
midlap.com
Midlap — это онлайн-инструмент для совместной работы и мозгового штурма, в котором мы решаем проблему, возникающую из-за переключения между несколькими приложениями для совместной работы с вашей командой. Мы решаем эту проблему, предоставляя такие инструменты, как доски, канбан-доски, блок-схемы, фа...
Beekast
beekast.com
Beekast делает встречи, мероприятия и тренинги более продуктивными и интерактивными.