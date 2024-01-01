NOLU

NOLU

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Веб-сайт: noluai.com

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NOLU — это простой и удобный в использовании интерфейс для взаимодействия с движком Open AI GPT-3. Оно позволяет пользователям задавать вопросы и получать ответы, сгенерированные искусственным интеллектом, без каких-либо сложностей и настроек. Он работает на основе нейронной сети с более чем 175 миллиардами параметров машинного обучения. NOLU доступен из любого браузера и может использоваться на экране любого размера. Он также оснащен системой обучения, основанной на 45 терабайтах текстовых данных и предоставляющей контекст человеческого мозга, в котором около 85 миллиардов нейронов. NOLU предлагает бесплатную пробную версию 50 QA и обеспечивает минимальный интерфейс, чтобы пользователи могли сосредоточиться на своих задачах.

Веб-сайт: noluai.com

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