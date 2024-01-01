Альтернативы - Noibu
Tidio
tidio.com
Мгновенно общайтесь с посетителями вашего сайта и превращайте их в платящих клиентов. Используйте коммуникационные и маркетинговые решения Tidio для развития своего бизнеса.
AfterShip
aftership.com
AfterShip — стартап-компания из Гонконга, предлагающая отслеживание поставок по модели SaaS (программное обеспечение как услуга). Компания была основана после победы на Startup Weekend Hong Kong 2011 и Global Startup Battle 2011. В мае 2014 года AfterShip получила инвестиции серии А в размере 1 милл...
Debutify
debutify.com
Получите больше отзывов за меньшее время и с меньшими усилиями. Debutify Reviews упрощает запрос, сбор и управление отзывами клиентов, поэтому вы сможете быстрее получать их больше.
Elfsight
elfsight.com
Обновите свой сайт без кодирования. Виджеты Elfsight помогают более чем 1 000 000 владельцам веб-сайтов увеличивать продажи, привлекать посетителей, собирать потенциальных клиентов и многое другое. Экономьте свое время и деньги с помощью готовых решений и развивайте свой бизнес быстрее! ⚡️
Extensiv
extensiv.com
Extensiv объединяет бренды и 3PL-провайдеров для создания более гибких и надежных сетей выполнения заказов, которые превосходят сегодняшние заоблачные ожидания потребителей.
Replyco
replyco.com
Replyco — это платформа службы поддержки электронной коммерции, которая централизует все сообщения ваших клиентов в одном интуитивно понятном почтовом ящике. Автоматизируйте задачи, оптимизируйте рабочие процессы и обеспечьте исключительную поддержку клиентов за короткое время.
Memberful
memberful.com
Монетизируйте свою страсть с помощью членства. Лучшее в своем классе программное обеспечение для участников, предназначенное для независимых авторов, издателей, преподавателей, подкастеров и т. д.
Hosting123
hosting123.net
SEO-дружественный супербыстрый веб-хостинг для всех, от веб-экспертов до новичков. Он может стать вашим всего за 3 шага.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget — это бесплатный плагин виджетов для веб-сайта, позволяющий повысить вовлеченность клиентов и построить последовательный путь к ним с помощью основных инструментов, доступных для вас «из коробки»: — Карточка контакта, дающая вашим клиентам возможность оставить вам сообщение, которое будет...
Recapture
recapture.io
Автоматическое восстановление брошенных корзин, маркетинг по SMS и электронной почте + всплывающие окна с отличной аналитикой.
Syncware
syncware.com
Программное обеспечение для автоматизации для синхронизации заказов, поставок и запасов для многоканальных брендов потребительских товаров.
VOC.ai
voc.ai
Инструмент искусственного интеллекта для анализа клиентов и продуктов VocAI позволяет быстро и легко проводить исследования продуктов и определять продукты. VocAI собирает и анализирует тысячи отзывов клиентов Amazon, чтобы дать вам критическое представление о том, ЧТО ПОКУПАТЕЛЯМ НРАВИЛОСЬ, НЕ ПОНР...
ShipAid
shipaid.com
Замените приложения по страхованию доставки внутренней гарантией. Повышайте качество обслуживания клиентов и +AOV! Решение для потерянных, украденных, поврежденных или просроченных посылок. Предоставьте своим клиентам необходимую им гарантию, минуя страховые компании. Установите гарантийный взнос и ...
LegitScript
legitscript.com
Уверенно оценивайте риски продавца, чтобы принять меры до того, как они приведут к штрафам, нанесут ущерб вашей репутации или поставят под угрозу общественную безопасность. Отмывание транзакций. Азартные игры онлайн. Группы ненависти. Незаконная продажа наркотиков. Нет предела тому, что неэтичные то...
Kalodata
kalodata.com
Kalodata — это инструмент анализа и анализа данных для магазина TikTok. Предоставляя информацию о трендовых продуктах, талантливых влиятельных лицах, популярных коротких видеороликах, качественных прямых трансляциях, исследованиях рынка, конкурентном анализе, мы можем помочь продавцам/брендам/создат...
EasyChannel
easychannel.com
Хотите мощное комплексное решение для всех ваших потребностей в многоканальных продажах? Тогда встречайте EasyChannel! EasyChannel — это мощная платформа, которая объединяет все ваши потребности в продажах в электронной коммерции за счет интеграции ваших каналов продаж и консолидации многоканальных ...
Brandboom
brandboom.com
Brandboom изменил традиционную коммерцию B2B и оптовые рынки и продолжает внедрять инновации с помощью простых облачных ведомостей, инструментов заказа и выставления счетов, а также стандартного отраслевого решения Brandboom Link. Торговая площадка Connect также произвела революцию в оптовом маркети...
Blutag
blu.ai
Blutag — это готовое SaaS-решение, которое позволяет розничным компаниям доставлять своим клиентам голосовые приложения без программирования всего за несколько простых шагов. Blutag обеспечивает голосовое управление вашим магазином. Порадуйте своих клиентов и повысьте их вовлеченность.
biznessmaker
biznessmaker.com
Бизнесмейкер – это комплексное решение для вашей компании. Продавайте: мы упрощаем вам продажу программного обеспечения или цифровых загрузок, таких как электронные книги, видеоэффекты и музыка. Подписки: Платформа выставления счетов по подписке SaaS для успеха бизнеса по подписке. Выставление счето...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — это платформа электронной коммерции, предлагающая широкий выбор товаров в различных категориях. Благодаря удобному интерфейсу и интуитивно понятной навигации Shoopy.in предоставляет покупателям удобный и удобный опыт покупок в Интернете. Ключевые особенности: Обширный ассортимент продукц...
Reusely
reusely.com
Нужен простой способ донести до клиентов предложения по обратному выкупу? Разверните собственный виджет обратного выкупа на своем веб-сайте за считанные минуты и начните получать обратные выкупы по почте и в магазине уже сегодня! Забудьте о ценах обратного выкупа с помощью электронной таблицы, синхр...
Malomo
gomalomo.com
Создавайте свой бренд с каждой поставкой. Фирменное отслеживание заказов, которое привлекает постоянных клиентов, сокращает количество билетов WISMO и дает вам ценную информацию о операторах связи.
Chosify
chosify.com
В Chosify мы помогаем брендам электронной коммерции добиться наилучшего качества обслуживания клиентов. Мы помогаем им решать трудные решения, с которыми сталкиваются их клиенты, когда им приходится выбирать из множества похожих продуктов. Chosify связывает вопросы с продуктами с помощью управляемог...
Aframark
aframark.com
Мы — Aframark, облачная платформа, которая собирает и отображает вопросы и ответы о продуктах на веб-сайтах. Мы являемся единственным поставщиком решений, который объединяет вопросы и ответы в режиме реального времени и позволяет создавать пользовательский контент повышать конверсию продаж. ДЛЯ ВАШИ...
LiveRecover
liverecover.com
Отправляйте текстовые сообщения своим клиентам в режиме реального времени, превращая корзины в продажи. LiveRecover помогает магазинам электронной коммерции восстанавливать брошенные корзины с помощью текстового сообщения. Существует множество приложений Shopify, которые обещают помочь вам вернуть б...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — это универсальный магазин для продавцов Amazon, которые хотят изучить бизнес-модель онлайн-арбитража на Amazon. Наше БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение предоставляет продавцам список ежедневных прибыльных товаров.
Spoki
spoki.it
Spoki — это диалоговая платформа, которая использует WhatsApp в качестве канала связи, предлагая бизнес-решения для интеграции с электронной коммерцией, маркетинговыми инструментами, CRM, ERP и специализированным программным обеспечением. Spoki выводит стратегии продаж на более высокий уровень, испо...
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Аналитика подписок и конверсий для операторов приложений Shopify. - Стандартная отраслевая аналитика подписок и доходов для приложений Shopify. - Установка и распределение доходов на основе Google Analytics в магазине приложений Shopify. - Аналитика конверсий с полным отслеживанием перекрестных посл...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo — первая в мире платформа непрерывности цифрового путешествия, позволяющая более 1000 ведущим мировым брендам обеспечивать своим клиентам незабываемые путешествия. Платформа Namogoo формирует путь клиента так, чтобы он подходил каждому покупателю, устраняя в режиме реального времени препятст...
Content Status
contentstatus.com
Content Status предоставляет брендам, розничным торговцам и агентствам полностью автоматизированную и по требованию информацию о статусе и качестве содержимого страниц их продуктов. Благодаря 50 готовым соединениям для электронной коммерции у компаний есть масштабируемый способ немедленно узнать, яв...