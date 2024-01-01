Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nocodelytics в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Nocodelytics разработан, чтобы сделать отслеживание показателей на сайтах Webflow простым и понятным. Это позволяет пользователям отслеживать различные взаимодействия с пользователем, такие как нажатия кнопок, клики по ссылкам, взаимодействие с элементами CMS и поиск на сайте.
Ключевая особенность:
* Отслеживайте клики по кнопкам и ссылкам всего за несколько кликов, без необходимости программирования.
* Узнайте, что пользователи ищут на сайте, что может помочь в разработке контента и функций.
* Интегрируется с другими инструментами Webflow, такими как Jetboost и Memberstack, для более глубокого анализа.
* Предлагает простые визуализации и информационные панели, которые можно встроить непосредственно на сайт Webflow.
* Обеспечивает удобную для пользователя аналитику, соответствующую требованиям GDPR, с упором на конфиденциальность данных.
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nocodelytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.