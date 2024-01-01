Nocodelytics

Nocodelytics

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Веб-сайт: nocodelytics.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Nocodelytics разработан, чтобы сделать отслеживание показателей на сайтах Webflow простым и понятным. Это позволяет пользователям отслеживать различные взаимодействия с пользователем, такие как нажатия кнопок, клики по ссылкам, взаимодействие с элементами CMS и поиск на сайте. Ключевая особенность: * Отслеживайте клики по кнопкам и ссылкам всего за несколько кликов, без необходимости программирования. * Узнайте, что пользователи ищут на сайте, что может помочь в разработке контента и функций. * Интегрируется с другими инструментами Webflow, такими как Jetboost и Memberstack, для более глубокого анализа. * Предлагает простые визуализации и информационные панели, которые можно встроить непосредственно на сайт Webflow. * Обеспечивает удобную для пользователя аналитику, соответствующую требованиям GDPR, с упором на конфиденциальность данных.

Веб-сайт: nocodelytics.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nocodelytics, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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