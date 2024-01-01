NMI

NMI

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: nmi.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать лучшие решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей. И хотя мы не работаем напрямую с продавцами, мы даем вам возможность предоставить вашим продавцам возможность принимать платежи на всех этапах взаимодействия: в магазине, на мобильном телефоне, в Интернете и автоматически.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: nmi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением NMI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Modulr

modulrfinance.com

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Cashfree

cashfree.com

MONEI

MONEI

monei.com

Helcim

Helcim

helcim.com

Mollie

Mollie

mollie.com

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