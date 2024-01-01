NMI позволяет вам создать идеальное, полноценное коммерческое предложение, независимо от того, являетесь ли вы независимым поставщиком программного обеспечения, стремящимся создать лучшие решения, ISO, желающим повысить ценность своих услуг, или банком, предоставляющим инструменты обработки платежей. И хотя мы не работаем напрямую с продавцами, мы даем вам возможность предоставить вашим продавцам возможность принимать платежи на всех этапах взаимодействия: в магазине, на мобильном телефоне, в Интернете и автоматически.

Веб-сайт: nmi.com

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