Nixon's team-designed, custom-built watches, bags, apparel and accessories enhance life without sacrificing style. World-class gear for creative independents.

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