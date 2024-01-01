Nira Energy

Nira Energy

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Веб-сайт: niraenergy.com

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Программное обеспечение для поиска лучших мест для возобновляемых источников энергии в электрической сети. Nira — это картографический инструмент, созданный для разработчиков возобновляемых источников энергии, который показывает доступную мощность в каждой точке соединения электрической сети. Такие клиенты, как AES и Cypress Creek, используют Nira для поиска наиболее выгодных точек сети для размещения новых проектов.

Веб-сайт: niraenergy.com

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