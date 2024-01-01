Альтернативы - NinjaRMM

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.

IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...

Sync

Sync

sync.com

Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.

IDrive

IDrive

idrive.com

IDrive обеспечивает онлайн-резервное копирование в облако для ПК, Mac, iPhone, Android и других мобильных устройств в ОДНУ учетную запись за одну низкую плату.

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Универсальное облачное хранилище. Неограниченное облачное хранилище, резервное копирование и управление облачным контентом.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

Откройте для себя Aruba Cloud — облако для вас! Облачные вычисления на основе использования, Cloud PRO и VPS, частное облако, услуги хранения, резервного копирования и мониторинга.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Автоматизируйте резервное копирование всех ваших серверов, баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) и сегментов. Подключите любое хранилище, быстрое восстановление и спокойствие.

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Программное обеспечение для резервного копирования в облаке от Carbonite помогает защитить ваши личные и деловые данные от распространенных форм потери данных. Попробуйте Carbonite и загрузите бесплатную пробную версию сегодня!

Axcient

Axcient

axcient.com

Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.

Pulseway

Pulseway

pulseway.com

Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...

Cloudpresenter

Cloudpresenter

cloudpresenter.com

Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Доступ ко всему, безопасное хранение Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, семьей или бизнесом, Jottacloud позволяет вам хранить, делиться и работать продуктивно, где бы вы ни находились.

ScalePad Backup Radar US

ScalePad Backup Radar US

scalepad.com

Программное обеспечение для мониторинга резервного копирования: выявите неизвестные риски в резервных копиях данных. Backup Radar помогает вам видеть скрытые риски, предоставляя вашему MSP легко настраиваемые инструменты для улучшения автоматизации, отчетности и контроля.

Cohesity

Cohesity

cohesity.com

Устраните массовую фрагментацию данных с помощью системы управления данными нового поколения Cohesity. Начните с резервного копирования и получите мгновенное восстановление. Узнайте больше сегодня.

Backupify

Backupify

backupify.com

Защита, восстановление, безопасность и соответствие всем вашим данным SaaS.

Druva

Druva

druva.com

Резервное копирование в корпоративном облаке и управление данными в периферийных, локальных и облачных рабочих нагрузках

NetApp BlueXP

NetApp BlueXP

bluexp.netapp.com

В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...

Ottomatik

Ottomatik

ottomatik.io

Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...

NoSky

NoSky

nosky.io

NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...

Nethopper

Nethopper

nethopper.io

Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP). Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автом...

exabackup

exabackup

exabackup.com

xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...

CloudPockets

CloudPockets

cloudpockets.com

Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...

CloudCasa

CloudCasa

cloudcasa.io

CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, разработки платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat OpenShif...

ZipCloud

ZipCloud

zipcloud.com

ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...

Opti9

Opti9

opti9tech.com

Opti9 — ведущий поставщик гибридных облачных решений с офисами в Гарден-Сити, штат Нью-Йорк, Омахе, штат Небраска, Оверленд-Парке, штат Канзас, и Сент-Луисе, штат Миссури, а также глобальной сетью центров обработки данных. Мы являемся расширенным партнером-консультантом AWS и Veeam Platinum VCSP и с...

Deft

Deft

deft.com

Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данн...

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