Альтернативы - FuseBase
Zoom Web
zoom.us
Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участн...
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — это платформа для общения и совместной работы, которая сочетает в себе чат на рабочем месте, видеоконференции, хранилище файлов и интеграцию приложений. Служба интегрируется с офисным пакетом повышения производительности по подписке Office 365 и включает расширения, которые можно и...
Slack
slack.com
Slack — это собственная платформа делового общения, разработанная американской компанией-разработчиком программного обеспечения Slack Technologies. Slack предлагает множество функций в стиле IRC, включая постоянные чаты (каналы), организованные по темам, частные группы и прямой обмен сообщениями.
Otter
otter.ai
Otter — это умное приложение для создания заметок, которое позволяет вам запоминать, искать и делиться своими голосовыми разговорами. Otter создает умные голосовые заметки, которые сочетают в себе звук, транскрипцию, идентификацию говорящего, встроенные фотографии и ключевые фразы. Это помогает дело...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимизируйте общение в команде, чтобы продвинуть работу вперед. Zoho Cliq упрощает общение в вашей команде благодаря организованным беседам, легкодоступной информации и подключению к любимым инструментам.
Intercom
intercom.com
Intercom — это платформа диалоговых отношений (CRP), которая помогает компаниям строить лучшие отношения с клиентами посредством персонализированного взаимодействия на основе мессенджеров. Штаб-квартира Intercom находится в Сан-Франциско, а дополнительные офисы — в Чикаго, Дублине, Сиднее и Лондоне....
Workplace
workplace.com
Рабочее место — это инструмент коммуникации, который объединяет всех сотрудников вашей компании, даже если они работают удаленно. Используйте знакомые функции, такие как группы, чат и прямая видеотрансляция, чтобы люди могли общаться и работать вместе. Workplace — это корпоративная платформа подклю...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Element
element.io
Element — это безопасное приложение для групповых видеомессенджеров с расширенными настройками конфиденциальности группового чата, функциями командного общения и повышения производительности при работе из дома с использованием открытой сети Matrix. Совместная работа с надежным сквозным шифрованием. ...
Basecamp
basecamp.com
Basecamp — американская компания по разработке веб-программного обеспечения, базирующаяся в Чикаго, штат Иллинойс. Фирма была основана в 1999 году Джейсоном Фридом, Карлосом Сегурой и Эрнестом Кимом как компания по веб-дизайну под названием 37signals. С середины 2004 года фокус компании сместился с ...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala — это мобильное приложение и служба, предназначенные для общения в больших группах и управления работой. Kaizala позволяет легко подключать и координировать работу всей цепочки создания стоимости, включая сотрудников на местах, поставщиков, партнеров и клиентов, где бы они ни наход...
Workplace Chat
workplace.com
Чат на рабочем месте — это интересный, интуитивно понятный и быстрый способ общения с кем угодно, в любое время и в любом месте. Workplace — это корпоративная платформа подключения, разработанная Facebook, Inc. и включающая использование групп, обмен мгновенными сообщениями и ленту новостей. Разраб...
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Verizon
verizon.com
Verizon — американский оператор беспроводной сети, который ранее работал как отдельное подразделение Verizon Communications под названием Verizon Wireless.
Rocket.Chat
rocket.chat
Используйте коммуникационный центр, который позволяет полностью контролировать ваши данные. Все в одной платформе: командная работа, многоканальное взаимодействие, DevOps и ChatOps.
Blink
joinblink.com
Blink — это приложение для рядовых и ключевых сотрудников, объединяющее интранет, корпоративную социальную сеть и безопасный мессенджер в одном оптимизированном пакете.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Lark
larksuite.com
Lark — это рабочее пространство нового поколения для команд. Будущее работы здесь, и оно бесплатное.
Chatwork
chatwork.com
Chatwork — это приложение для группового чата для бизнеса. Безопасный обмен сообщениями, видеочат, управление задачами и обмен файлами. Общение в режиме реального времени и повышение производительности команд.
WorkJam
workjam.com
Выровняйте линию фронта. Наиболее полное цифровое рабочее место Frontline, доказавшее свою эффективность, обеспечит революционные результаты для вашей организации.
Mattermost
mattermost.com
Mattermost — это автономный онлайн-чат с открытым исходным кодом, функциями обмена файлами, поиска и интеграции. Он разработан как внутренний чат для организаций и компаний и в основном позиционирует себя как альтернативу Slack и Microsoft Teams с открытым исходным кодом.
Nifty
nifty.pm
Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper — это лучший менеджер личных и деловых паролей для защиты от утечки данных, связанных с паролями, и киберугроз. Попробуйте бесплатно прямо сейчас!
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
Front
front.com
Front — это платформа для общения с клиентами, которая легко объединяет электронную почту, приложения и коллег в одном представлении. Перестаньте быть занятым. Начните оказывать влияние.
Missive
missiveapp.com
Электронная почта, групповой чат и задачи для продуктивных команд. Одно приложение для всей вашей внутренней и внешней коммуникации. Управление работой в лучшем виде. Попробуйте бесплатно!
Threads
threads.com
Отмените повторяющуюся встречу. Threads — это современный форум для работы, где происходят целенаправленные обсуждения и решения.