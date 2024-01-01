Nimble

Nimble

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: hirenimble.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Nimble в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Наем K-12 на основе данных. Nimble экономит ваше время и помогает нанимать самых сильных кандидатов. Nimble использует прогнозную аналитику, чтобы предоставить каждому ученику K-12 доступ к отличным учителям. Наша интеллектуальная система отслеживания кандидатов (ATS) использует модель прогнозирования, чтобы помочь школьным округам выявлять и нанимать лучших преподавателей для своих классов.

Веб-сайт: hirenimble.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nimble, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

FACTS

FACTS

factsmgt.com

X0PA

X0PA

x0pa.com

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Recruitio

Recruitio

recruitio.dk

peopleCQ

peopleCQ

peoplecq.com

TalentPool

TalentPool

talentpool.com

Occupop

Occupop

occupop.com

TalentNest

TalentNest

talentnest.com

GoHire

GoHire

gohire.io

The Hire Talent

The Hire Talent

wimbushassessments.biz

MosaicTrack

MosaicTrack

mosaictrack.com

Cavall

Cavall

cavall.io

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности