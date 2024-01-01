Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

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Наем K-12 на основе данных. Nimble экономит ваше время и помогает нанимать самых сильных кандидатов. Nimble использует прогнозную аналитику, чтобы предоставить каждому ученику K-12 доступ к отличным учителям. Наша интеллектуальная система отслеживания кандидатов (ATS) использует модель прогнозирования, чтобы помочь школьным округам выявлять и нанимать лучших преподавателей для своих классов.

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