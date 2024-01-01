Nielsen Norman

Nielsen Norman

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Веб-сайт: nngroup.com

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Исследования, обучение и консультирование в области пользовательского опыта (UX), основанного на фактических данных: штаб-квартира Nielsen Norman Group находится в Силиконовой долине, а ее представители есть еще в 17 местах по всей территории Соединенных Штатов. Услуги предоставляются по всему миру. Помогает клиентам управлять процессом разработки продуктов и услуг для получения эффективных и прибыльных результатов. Углубленные виртуальные онлайн-курсы обучения UX и управление процессом сертификации для получения сертификатов UX Certified (UXC) и UX Master Certified (UXMC).

Веб-сайт: nngroup.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Nielsen Norman, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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