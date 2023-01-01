Альтернативы - Nicegram
whatsapp.com
WhatsApp Messenger, или просто WhatsApp, — это американская бесплатная кроссплатформенная служба обмена сообщениями и передачи голоса по IP (VoIP), принадлежащая Facebook, Inc. Она позволяет пользователям отправлять текстовые и голосовые сообщения, совершать голосовые и видеозвонки, а также обменива...
Discord
discord.com
Discord — это американское бесплатное программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями, VoIP-приложение и платформа цифрового распространения, предназначенная для создания сообществ, начиная от геймеров и заканчивая образованием и бизнесом. Discord специализируется на текстовом, графическо...
Telegram
telegram.org
Telegram — это облачная служба обмена мгновенными сообщениями, видеотелефонии и передачи голоса по IP со сквозным шифрованием только для секретного чата. Клиентские приложения Telegram доступны для Android, iOS, Windows Phone, Windows, macOS и GNU/Linux и созданы в России в 2013 году. Пользователи м...
Messenger
messenger.com
Facebook Messenger (широко известный как Messenger) — американское приложение и платформа для обмена сообщениями, разработанная Facebook, Inc. Первоначально разработанная как Facebook Chat в 2008 году, компания обновила свою службу обмена сообщениями в 2010 году, а затем в августе 2011 года выпустил...
Snapchat
snapchat.com
Snapchat позволяет вам легко общаться с друзьями, просматривать истории со всего мира и узнавать новости в Discover. Жизнь веселее, когда ты живешь настоящим моментом! Snapchat — американское мультимедийное приложение и служба обмена мгновенными сообщениями, разработанная Snap Inc., первоначально S...
Zalo
zalo.me
Zalo — это бесплатное мобильное приложение для сообщений и звонков, выпущенное 8 августа 2012 года для iOS, Android, Windows Phone и Nokia Java.
Google Messages
messages.google.com
Сообщения — это приложение для обмена SMS и мгновенными сообщениями, разработанное Google для мобильной операционной системы Android. Также доступен веб-интерфейс. Запущенное 12 ноября 2014 года, оно поддерживает сообщения Rich Communication Services (RCS) с 2018 года. Приложение не поддерживает скв...
wechat.com
WeChat (китайский: 微信; пиньинь: Wēixìn (слушать); букв.: «микросообщение») — китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальными сетями и мобильными платежами, разработанное Tencent. Впервые выпущенное в 2011 году, в 2018 году оно стало крупнейшим в мире автономным мобильным прилож...
Instagram Direct Messenger
instagram.com
Отправляйте сообщения, фотографии и видео друзьям через Instagram или Facebook — вместе с эффектами и подписями. Вы также можете отправлять сообщения или общаться в видеочате.
Text Free
textfree.us
Получите бесплатный номер телефона, чтобы отправлять неограниченное количество бесплатных текстовых сообщений, не выходя из рабочего стола, с помощью TextFree Web. Просто зарегистрируйтесь бесплатно, выберите бесплатный номер телефона и начните бесплатно отправлять текстовые сообщения.
GroupMe
groupme.com
GroupMe — это мобильное приложение для группового обмена сообщениями, принадлежащее Microsoft. Он был запущен в мае 2010 года частной компанией GroupMe. В августе 2011 года GroupMe доставляла более 100 миллионов сообщений ежемесячно, а к июню 2012 года это число выросло до 550 миллионов. В 2013 году...
LinkedIn Messaging
linkedin.com
LinkedIn Messaging позволяет вам общаться с другими участниками LinkedIn, к которым вы подключены. В LinkedIn вы можете бесплатно отправлять сообщения только своим контактам 1-го уровня (а на страницах группы — другим участникам группы). Если вы не подключены, у вас всегда есть возможность отправить...
Threema
threema.ch
Threema — это приложение для обмена мгновенными сообщениями со сквозным шифрованием для iOS, Android и Windows Phone. Программное обеспечение основано на принципах конфиденциальности, и служба не требует от пользователей предоставления номера телефона или любой другой личной информации: Приложение T...
ICQ
icq.com
Преобразуйте аудиосообщения в текст, используйте умные ответы, оставайтесь онлайн даже при плохом подключении к Интернету.
Reddit Chat
reddit.com
Чат для Reddit.
MySMS
mysms.com
Семейство приложений mysms позволяет отправлять текстовые сообщения где угодно и расширяет возможности обмена сообщениями на смартфоне, планшете и компьютере.
Yandex Messenger
yandex.com
Yandex.Messenger is a platform that lets employees communicate with each other. Users can send instant messages, make calls, and create group chats. Яндекс Мессенджер — это безопасный корпоративный мессенджер в привычном интерфейсе. Мы объединили важные функции мессенджеров и добавили необходимые в...
X Messages
twitter.com
Личные сообщения — это частная часть X. Вы можете использовать личные сообщения, чтобы вести частные беседы с людьми о публикациях и другом контенте.