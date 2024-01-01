Альтернативы - Nibol
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Verkada
verkada.com
Verkada — крупнейшая в мире облачная платформа физической безопасности B2B. Только Verkada предлагает шесть линеек продуктов — камеры видеонаблюдения, контроля доступа, датчики окружающей среды, сигнализации, рабочие места и домофоны — интегрированных в единую облачную программную платформу. Разрабо...
Skedda
skedda.com
Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, которое объединяет все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил представление о том, как комп...
Autonix
autonix.io
Autonix — это интерфейс генератора отслеживаемых динамических QR-кодов с серверной частью решения для управления посетителями. Мы даем возможность компаниям собирать и просматривать активность посещений с помощью мощной информационной панели, сообщающей о важных ключевых показателях эффективности. Н...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi — это ведущая в отрасли система физической безопасности для современных объектов. Обеспечивая членов вашей команды системой входа без ключа, вы не просто избавитесь от ключей, но и создадите динамичную офисную культуру. Наша простая веб-панель и простое в использовании приложени...
CalendarHero
calendarhero.com
Планируйте каждую встречу быстрее. Программное обеспечение для умного планирования для современного бизнеса. Встречи требуют времени, но планирование не должно.
Desk.ly
desk.ly
► Легко управляйте офисными рабочими станциями онлайн с помощью Desk.ly ✓ Простое и несложное решение для совместного использования рабочего места ✓ Зарегистрируйтесь сейчас и протестируйте его бесплатно!
Robin
robinpowered.com
Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...
Securly
securly.com
Лучший в классе. И дальше. Платформа комплексных решений Securly помогает школам K-12 защищать учащихся, расширять возможности преподавателей и делать больше, чем они когда-либо считали возможным.
deskbird
deskbird.com
Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете...
The Receptionist
thereceptionist.com
Приложение Receptionist для iPad создано, чтобы помочь успокоить хаос посетителей в вашем офисе. Наша система выполняет такие задачи, как регистрация гостей и уведомления, хранение информации о посетителях и печать бейджей, чтобы вы могли сосредоточиться на установлении более значимых связей с вашим...
Whatspot
whatspot.app
Поднимите управление своим рабочим пространством на новую высоту с помощью Whatspot. Идеально подходит для предприятий, коворкингов, университетов и государственных учреждений. Мы предлагаем динамичное решение для всех ваших потребностей в бронировании — от столов до переговорных комнат и парковочны...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell — это платформа для организации очередей и бронирования, предназначенная для загруженных мест обслуживания, гарантирующая, что посетители прибудут в нужное место, в нужное время и будут полностью готовы к обслуживанию. Наши основные варианты использования включают в себя: - Управление очере...
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo — это простое в использовании решение для настольного бронирования для совместной работы на гибридном рабочем месте. Управление изменениями — это сложно. Таким образом, Tribeloo позволяет легко объединить сотрудников и оптимизировать ваше гибридное рабочее место. — Простая настройка и интуи...
Yoffix
yoffix.com
Хотите оптимизировать использование офиса и создать комфортную гибридную рабочую среду, которая понравится сотрудникам? С помощью нашей платформы рабочих мест, ориентированной на людей, сотрудники могут легко планировать свои рабочие дни и бронировать общие столы, комнаты и парковки, а компании могу...
Teamgo
teamgo.co
Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. реш...
Eden Workplace
eden.io
Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест,...
Zynq
zynq.io
Универсальная платформа, которая помогает офисам и их людям использовать, управлять и оптимизировать свое пространство. Zynq дает компаниям по всему миру возможность использовать гибридную работу с помощью интеллектуального бронирования рабочих мест и комнат, управления посетителями, проверки здоров...
Joan
getjoan.com
Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами...
Optix
optixapp.com
Optix дает ведущим сегодня операторам коворкингов возможность добиться успеха с помощью продуманной и простой в использовании технологической платформы. Автоматизируйте свои операции, вовлекайте свое сообщество и развивайте свой бизнес с помощью возможностей Optix.
Duome
duome.co
Duome — это интеллектуальная платформа планирования для гибридных рабочих групп, которая улучшает совместную работу и использование офиса за счет рекомендаций о том, где лучше всего выполнять текущую задачу, исходя из людей, с которыми вам нужно встретиться, и работы, которую необходимо выполнить.
Conferfly
conferfly.com
Программное обеспечение веб-приложения для ваших конференц-залов, работающее с календарями G Suite/Microsoft Office 365. Conferfly сэкономит время, деньги и сделает ваши встречи более продуктивными. дополнительную информацию можно найти на https://conferfly.com.
Poppulo
poppulo.com
Представьте себе, что вы доносите именно то сообщение, которое нужно каждому человеку, — именно то, как, когда и где это для него наиболее важно. Сообщения более эффективны, когда они релевантны, персонализированы и измеримы. Популо делает это легко. Платформа Poppulo Harmony помогает корпоративным ...
Qminder
qminder.com
Скидка 20% на Qminder для всех клиентов Qless! >>> Qminder дает вашей организации возможность обеспечить исключительные возможности ожидания и позволяет менеджерам улучшить качество обслуживания. Мы упрощаем процессы обслуживания клиентов с помощью решений, удобных как для ваших сотрудников, так и д...
zapfloor
zapfloor.com
Программное обеспечение Zapfloor для управления рабочим пространством выводит опыт работы на рабочем месте на новый уровень, предлагая участникам, арендаторам и командам гибкое рабочее пространство, которое приводит к большему удовлетворению, сотрудничеству и благополучию.
Workipelago
workipelago.com
Workipelago — это решение, объединяющее физические и виртуальные рабочие места на одной платформе. Он построен вокруг людей и будет следовать за ними, где бы они ни работали. - Вы можете создавать интерактивные планы рабочих помещений - Поддерживать видимость и охват коллег и партнеров по всей орган...
m-work
m-work.co
m-work — это решение для управления рабочим пространством, которое оптимизирует координацию между удаленной работой и физическими офисами. Наша платформа, простая в использовании и интегрируемая с существующими инструментами, обеспечивает видимость присутствия команды в режиме реального времени, обл...
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking Ltd помогает организациям эффективно управлять и раскрывать потенциал своих рабочих столов, конференц-залов и других резервируемых ресурсов. Система бронирования офисов Matrix Booking предоставляет ведущее в мире программное обеспечение для бронирования ресурсов и совместной работы на...