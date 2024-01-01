NextAI

NextAI

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: nextai.co.in

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для NextAI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

NextAI предоставляет строителям инструменты GenAI без написания кода и готовые к использованию приложения на базе искусственного интеллекта для беспрепятственного внедрения искусственного интеллекта.

Веб-сайт: nextai.co.in

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