Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

NextAI предоставляет строителям инструменты GenAI без написания кода и готовые к использованию приложения на базе искусственного интеллекта для беспрепятственного внедрения искусственного интеллекта.

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