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NexBot — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает пользователям писать «идеальный контент в 10 раз быстрее». Он основан на передовых моделях искусственного интеллекта, таких как OpenAI GPT-3 и GPT-4. Некоторые из упомянутых ключевых особенностей включают в себя:
* Быстро генерируйте идеи и получайте в 10 раз больше оригинальных идей
* Пишите контент на более чем 180 языках.
* Используйте готовые шаблоны или создавайте собственные шаблоны.
* Получите оптимизированный SEO-контент
* Выбирайте бесплатный, еженедельный или годовой платный план.
* NexBot как «лучший генератор контента с использованием искусственного интеллекта» с 5-звездочными отзывами. Он позиционирует этот инструмент как преобразующий помощник в написании текстов для профессионалов, позволяющий революционизировать процесс создания контента.
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