Nex AI — это платформа обработки и анализа данных, которая использует технологию искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям разобраться в своих данных. Он предназначен для экономии времени и энергии консультантов, исследователей и других специалистов за счет использования искусственного интеллекта для чтения, понимания и анализа различных типов файлов, таких как документы, электронные таблицы и PDF-файлы. Некоторые ключевые особенности Nex AI включают в себя: * Поиск и извлечение: Nex AI позволяет пользователям осуществлять поиск по всей базе данных файлов и папок, используя ключевые слова, фильтры и мощные возможности семантического поиска. Это позволяет легко найти нужную информацию, даже если вы не помните точное имя файла. * Прозрачная информация на основе искусственного интеллекта: Nex AI предоставляет четкие объяснения информации, которую он использовал для генерации ответов, включая цитаты, поисковые запросы, ключевые слова и фразы, которые были введены в модели искусственного интеллекта. Этот уровень прозрачности важен для укрепления доверия к результатам работы системы. * Модульная обработка данных: Nex AI имеет конвейер обработки данных, в котором используются передовые методы расширенной генерации данных (RAG) для расширения знаний ИИ и получения более точных и актуальных результатов. * Интеграция и API: Nex AI может интегрироваться с различными источниками данных и предоставляет API для более тесной интеграции с другими системами. В целом, Nex AI позиционирует себя как мощный инструмент на базе искусственного интеллекта для консультантов, исследователей и других специалистов, которым необходимо быстро и точно анализировать большие объемы данных из различных источников.

Веб-сайт: nexai.app

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