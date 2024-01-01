Альтернативы - Newsworthy.ai
Business Wire
businesswire.com
Мировой лидер в распространении пресс-релизов и раскрытии нормативной информации. Специалисты по связям с общественностью и инвесторами полагаются на Business Wire для широкого и целевого охвата рынка.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (ранее MediaMiser) — поставщик программного обеспечения для мониторинга и анализа СМИ, а также профессиональных услуг для специалистов по связям с общественностью и маркетингу. Agility PR Solutions использует запатентованную технологию для мониторинга, агрегирования, анализа и о...
Prezly
prezly.com
Prezly — это платформа для рассказывания историй, которая помогает организациям публиковать, распространять и владеть своими историями с целью привлечения поклонников.
PR Newswire
prnewswire.com
Решения PR Newswire для распространения новостей, таргетинга, мониторинга и маркетинга помогут вам связаться и взаимодействовать с целевыми аудиториями по всему миру.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ изменит ваши отношения со СМИ. В одном месте вы можете создавать списки СМИ, распространять пресс-релизы, рассказывать свою историю и читать отчеты о пресс-релизах. Это позволяет мгновенно и без проблем делиться новостями.
PRShots
prshots.com
Online image/video and press release library PRShots is a fantastic vehicle for allowing press and influencers to access high-res images, video and press releases. If you choose PRshots to host your images and press releases you will get immediate access to a community of over 30,000 worldwide media...
Press Hook
presshook.com
Press Hook is a tech-enabled Public relations marketplace that connects brands to the media. Create your profile, submit samples to relevant journalists, and get your brand mentioned in top tier publications such as Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today, and many more.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile is your customer-first newswire and regulatory filing team that delivers service and support you won’t find anywhere else in the industry. Our comprehensive circuits distribute news to a worldwide audience of investors, analysts and institutions while ensuring compliance with all Stock Exch...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng is Nigeria’s #1 online and entertainment news publisher by audience, meeting the news needs of over 20 million unique readers monthly via our website. We publish various news and editorial content, including entertainment, business, politics, current affairs, and human interest stories.
JournoLink
journolink.com
The quickest, easiest way to get your business in the press, JournoLink is an easy-to-use, easy-to-learn publicity software, to help your small business to communicate with huge audiences. Press release distribution, online publication, media requests and press room. JournoLink offers support and le...
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect help businesses and organizations find better software. Software Connect website is a free resource for businesses to find software reviews on anything from ERP to WMS, and everything in between. Additionally Software Connect's team of software experts provide free phone consultat...
Coinscribble
coinscribble.com
What is Coinscribble? Coinscribble is a press release newswire service platform for the crypto, blockchain, Web3, and NFT industries. Coinscribble is designed to help Web3 companies secure guaranteed, quality coverage from leading crypto media and news platforms like CoinTelegraph, CoinMarketCap, Be...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News is a leading news platform that delivers up-to-date and accurate news from Afghanistan and around the world. Our team of experienced journalists is committed to providing reliable and unbiased news to our readers. In addition, we also strongly believe in the importance of sharing good serv...
PR Fire
prfire.com
Use PR Fire to distribute news and get noticed! Rank Higher on Google Increase Sales Build Your Brand Raise Your Profile Get More Exposure Become the Authority
ClickPress
click.press
Master your WordPress site like a pro with brilliant one-click features. Unlock your site's potential and experience unlimited performance and speedy loading for an exceptional online presence.
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media предоставляет целевые коммуникации для ведущих компаний мира. Наши непревзойденные платформы распространения, лидерства и редакционной деятельности вдохновляют и поддерживают устойчивый глобальный бизнес, охватывая более 10 миллионов инициаторов перемен.
PR Wire Pro
prwirepro.com
Распространение пресс-релизов на более чем 250+ новостных сайтах. Круглосуточная редакционная группа. Быстрое распространение. (800)460-2502. Быстрое распространение пресс-релизов в Google и Apple News, партнерских сетях ABC и NBC, филиалах CBS и FOX, Digital Journal и сотнях. дополнительных новостн...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire — это независимый канал, предоставляющий краткие, доступные и актуальные новости о кибербезопасности и подкасты о кибербезопасности людям по всему миру.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth предоставляет малому бизнесу простой способ быстрой отправки пресс-релизов непосредственно в национальные и местные средства массовой информации. В отличие от многих других сервисов в этой категории, Faselis Growth предлагает легко обнаруживаемые сегментированные списки СМИ, шаблон пр...
PressPog
presspog.com
PressPog — это служба пресс-релизов, оптимизированная для SEO, обеспечивающая широкое распространение и простоту использования. Когда мы посмотрели на цены на рынке, зачастую это очень трудно себе позволить. Наша команда хотела сделать пресс-релизы доступными, сэкономить время за счет написания стат...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire — это платформа распространения новостей для финансовых и финтех-компаний. Используя гипертаргетированный подход, компании используют FinanceWire для трансляции новостей в ведущих средствах массовой информации мира финансов.
eReleases
ereleases.com
Распространение пресс-релизов среди желающих. Измеримые результаты плюс лента новостей по связям с общественностью. Клиенты малого бизнеса оценивают нас лучше всего.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire — это служба распространения пресс-релизов для компаний, желающих распространять свои новости через социальные сети и традиционные новостные каналы, чтобы охватить вашу аудиторию, а также управлять посетителями, продажами и узнаваемостью бренда.
PR.com
pr.com
PR.com — это веб-сайт, на котором вы можете продвигать свой бизнес с помощью каталога предприятий, продуктов и услуг, распространения пресс-релизов и т. д. PR.com — это комплексная торговая площадка для бизнеса.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire — это компания, выпускающая пресс-релизы, которая помогает предприятиям обращаться к международным информационным агентствам и публиковаться в авторитетных средствах массовой информации, включая APNews, MarketWatch, Yahoo! Новости, AsiaOne и еще более 500 конечных точек СМИ. ...
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO обеспечивает гарантированное размещение спонсируемого контента в интернет-СМИ по всему миру. Платформа поможет вам повысить осведомленность среди ваших потенциальных партнеров и инвесторов, увеличить ваши продажи и получить ссылочную массу. Больше не нужно беспокоиться о поиске сотен платф...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire была основана в 2015 году командой бывших топ-менеджеров Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones и других ведущих финансовых и корпоративных новостных организаций. Ежедневно публикуются и распространяются тысячи пресс-релизов, поэтому конкуренция находится на рекордно высок...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire — это служба распространения новостей для индустрии криптовалют и блокчейнов. Созданный для криптовалютных проектов, блокчейн-компаний, бирж, инвестиционных фирм и PR-агентств, Chainwire позволяет публиковать пресс-релизы одновременно в гиперцелевых крипто-СМИ. Кто мы? Chainwire был разраб...
Wiztrust
wiztrust.com
Платформа обеспечения связи. Wiztrust — это многоканальная платформа дистрибуции, созданная для упрощения внутренних и внешних коммуникаций. Один инструмент для распространения вашего контента по любому каналу среди всех заинтересованных сторон. Облачное решение Wiztrust стало бесценным для компаний...
ACCESSWIRE
accesswire.com
Платформа онлайн-распространения ACCESSWIRE® предоставляет специалистам в области связи более простой и эффективный рабочий процесс в их повседневной деятельности. У специалистов по коммуникациям теперь есть один единственный источник, к которому они могут обратиться, чтобы распространять пресс-рели...
PR.co
pr.co
pr.co создает прекрасно оформленные онлайн-новости и программное обеспечение, которые помогают командам по связям с общественностью повысить узнаваемость бренда в средствах массовой информации и создать положительную репутацию. Наши онлайн-отделы новостей освещают основные события вашей компании и п...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor отслеживает все средства массовой информации для специалистов по связям с общественностью и корпоративных коммуникаций, позволяя вам получить доступ к собственным базам данных мониторинга новостей и инновационным службам вырезок телевизионных новостей и анализа СМИ.
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill — ведущая платформа медиа-аналитики в режиме реального времени. Объединив команду Алекса Норткотта, состоящую из опытных специалистов по связям с общественностью и отрасли, с инновационными технологиями, Roxhill предоставляет анализ средств массовой информации и информацию, необходимую вам н...
Wizikey
wizikey.com
Что такое Визики? Wizikey — программное обеспечение для мониторинга СМИ и PR. Он помогает компаниям осуществлять мониторинг СМИ в различных СМИ, а также тенденции, а также получать информацию о конкурентной разведке и распространении пресс-релизов по всему миру. Это также помогает специалистам по св...
Prowly
prowly.com
Prowly — это универсальное решение для автоматизации рабочих процессов для специалистов по связям с общественностью, позволяющее компаниям любого размера более эффективно управлять связями со СМИ, экономя время на рутинных задачах. Prowly помогает пользователям рассказывать истории, находить нужные ...
Newswire
newswire.com
Newswire — это компания, занимающаяся медиатехнологиями, которая предоставляет своим клиентам услуги по распространению пресс-релизов, которые помогают повысить узнаваемость бренда, заработать упоминания в СМИ, повысить видимость в Интернете, улучшить эффективность поисковой оптимизации, увеличить п...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud предоставляет самую комплексную в мире комплексную технологию обработки событий и сопутствующие услуги, позволяющие создавать события и управлять ими. Управляйте всем жизненным циклом ваших мероприятий, независимо от их местоположения, формата, размера или продолжительности — от...
PRWeb
prweb.com
Распространение пресс-релизов поможет вам создать ажиотаж, повысить видимость в Интернете и увеличить посещаемость веб-сайта.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Откройте для себя влияние онлайн-пиара! Следите за тем, что говорят о вашем бренде, создавайте свою историю, идентифицируйте и привлекайте свою аудиторию, а также анализируйте результаты.