Newswise

Newswise

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Веб-сайт: newswise.com

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Newswise — это место, где журналисты выбирают, подключают и используют умные новости. Журналисты рассматривают Newswise как надежный ресурс для новостей, основанных на знаниях, результатов исследований, на которые наложено эмбарго, и контактов с экспертами из ведущих исследовательских институтов мира: университетов, колледжей, лабораторий, профессиональных организаций, государственных учреждений и частных исследовательских групп, работающих в области медицины. наука, бизнес и гуманитарные науки. Newswise поддерживает обширную базу данных текущих новостей, архивы с возможностью поиска, услуги по подписке и передовые инструменты управления информацией, чтобы повысить ценность и эффективность доставки новостей на основе исследований как для журналистов, так и для источников. Newswise также предназначен для предоставления специалистам в области коммуникаций простой, эффективный и действенный доступ к журналистам. Наши службы доставляют новости напрямую журналистам, которые их запросили. Newswise может сократить ваши расходы, одновременно значительно повысив эффективность ваших отношений со СМИ и повысив ценность вашей информации.

Веб-сайт: newswise.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Newswise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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