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Newsinenglish.no — это новостной веб-сайт, предназначенный для обслуживания иностранных читателей в Норвегии и по всему миру.

Веб-сайт: newsinenglish.no

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