Альтернативы - Neural Designer

DataCanvas

datacanvas.com

Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...