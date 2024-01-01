Альтернативы - Netlify
Replit
replit.com
Repl.it — это стартап из Сан-Франциско и онлайн-IDE (интегрированная среда разработки). Его название происходит от аббревиатуры REPL, что означает «цикл чтения-оценки-печати». Сервис был создан иорданским программистом Амджадом Масадом и иорданским дизайнером Хайей Оде в 2016 году. Repl.it позволяет...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. — американский поставщик облачной инфраструктуры со штаб-квартирой в Нью-Йорке и центрами обработки данных по всему миру. DigitalOcean предоставляет разработчикам облачные сервисы, которые помогают развертывать и масштабировать приложения, работающие одновременно на нескольких ком...
Vercel
vercel.com
Развертывайте веб-проекты, используя лучшие возможности интерфейсной разработки и высочайшую производительность для конечных пользователей.
Heroku
heroku.com
Heroku — это облачная платформа как услуга (PaaS), поддерживающая несколько языков программирования. Heroku, одна из первых облачных платформ, находится в разработке с июня 2007 года, когда она поддерживала только язык программирования Ruby, но теперь поддерживает Java, Node.js, Scala, Clojure, Pyth...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творца внутри вас. Строить. Интегрируйте. Продлевать. Будущее работы – цифровое, и предприятия любого размера должны быстро трансформироваться. Zoho Creator — это платформа с низким кодированием, которая дает вам возможность сделать переход быстрым, безопасным и плавным — независимо от сложност...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod оптимизирует рабочие процессы разработчиков, предоставляя готовые среды совместной разработки в вашем браузере на базе VS Code.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Размещайте, запускайте и кодируйте Python в облаке! Начните бесплатно. Наш базовый план предоставляет вам доступ к машинам с уже установленной полной средой Python. Вы можете разработать и разместить свой веб-сайт или любой другой код прямо из браузера без необходимости устанавливать программное об...
Glitch
glitch.com
Простые, мощные и бесплатные инструменты для создания и использования миллионов приложений.
Plesk
plesk.com
Plesk — единственная панель управления веб-хостингом, которая вам когда-либо понадобится для создания, защиты и запуска веб-сайтов и приложений в облаке! Получите хостинговую платформу Plesk!
Render
render.com
Render — это единое облако для создания и запуска всех ваших приложений и веб-сайтов с бесплатным SSL, глобальной CDN, частными сетями и автоматическим развертыванием из Git.
IBM Cloud
ibm.com
Облачные вычисления IBM — это набор услуг облачных вычислений для бизнеса, предлагаемый компанией информационных технологий IBM. Начните строить немедленно, используя более 190 уникальных сервисов.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Откройте новые горизонты с помощью простейшей бессерверной платформы. Catalyst — это масштабируемая бессерверная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать решения мирового уровня без управления серверами.
Kinsta
kinsta.com
Войдите в панель управления MyKinsta и управляйте своими сайтами WordPress, размещенными в Kinsta.
Exotel
exotel.com
Самая надежная компания облачных коммуникаций, предоставляющая лучшие в своем классе API для голосовой связи, сообщений и проверки пользователей. Решения включают маскирование номеров, IVRS, облачную АТС, виртуальные телефонные номера, программное обеспечение для вызовов, SMS и автоматизацию вызовов...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard — это частная платформа, расположенная в Сан-Франциско, Калифорния, предоставляющая услуги, ориентированная на развертывание и управление Ruby on Rails, PHP и Node.js.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, все ваши услуги. Единая платформа Koyeb позволяет сочетать любимые языки, платформы и технологии. Развертывайте любое приложение благодаря встроенной поддержке популярных языков и встроенному развертыванию контейнеров Docker. Запускайте быстродействующие веб-сервисы и функции, управл...
Northflank
northflank.com
Комплексная платформа для разработчиков для создания и масштабирования микросервисов, заданий и управляемых баз данных с мощным пользовательским интерфейсом, API и интерфейсом командной строки.
Timescale
timescale.com
Облако Timescale. Мощь и надежность TimescaleDB и PostgreSQL, развернутых у выбранного вами поставщика облачных услуг, с более широким контролем над местом хранения ваших данных.
Aiven
aiven.io
Полностью управляемая облачная платформа данных с открытым исходным кодом Aiven позволяет вам создавать конвейеры данных, о которых вы всегда мечтали, менее чем за 10 минут. На всех крупных облаках повсюду.
Back4App
back4app.com
Храните и запрашивайте реляционные данные в облаке. Сделайте его доступным через GraphQL и REST с помощью масштабируемого бэкэнда с открытым исходным кодом.
Modal
modal.com
Modal создает лучшую инфраструктуру для инженеров и специалистов по данным.
mogenius
mogenius.com
Разблокируйте самообслуживание разработчика Кубернетес за считанные минуты. mogenius — это внутренняя платформа разработчиков, которая абстрагирует облачные сложности и предоставляет разработчикам интуитивно понятный портал самообслуживания для развертывания и управления своим кодом в Kubernetes.
Stormkit
stormkit.io
Полнофункциональные приложения Javascript. Развернуто в облаке. Легко запустите полнофункциональное приложение JavaScript за считанные минуты и сосредоточьте свое внимание на самом важном — на самом приложении. Используйте наш мощный набор инструментов для улучшения процесса разработки.
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Облачные сервисы Red Hat® помогают командам сосредоточиться на наиболее важной для них работе — быстрой разработке, развертывании и развитии приложений, в то время как доверенные эксперты управляют инфраструктурой. Получите доступ к облачным предложениям с помощью Red Hat Hybrid Cloud Console — ваш...
Dagster
dagster.io
От запроса на вытягивание до производства. Без особых усилий. Корпоративная платформа оркестрации, которая ставит на первое место опыт разработчиков, с полностью бессерверными или гибридными развертываниями, собственными ветвями и готовыми CI/CD.
PlusClouds
plusclouds.com
Поставщик облачной инфраструктуры, который позволяет быстро создавать, тестировать, разрабатывать, удаленно управлять и масштабировать сайты с высоким трафиком, такие как корпоративные инфраструктуры и электронная коммерция.
cloudplan
cloudplan.net
Упростите рабочие процессы и частное облако. Полностью интегрированное частное облачное решение для управления данными, их хранения, рабочих процессов, управления документами и безопасности. Работает в облачных, локальных, гибридных и мультиоблачных средах!
HarperDB
harperdb.io
Глобальная платформа приложений HarperDB упрощает разработку с помощью одного пакета, включающего молниеносную базу данных, встроенный сервер API и глобальную репликацию данных в реальном времени. Развертывание от облака до периферии и локально.
Brainboard
brainboard.co
Дизайн в первую очередь. Кодируйте, когда это необходимо. Начните на правильном пути, уделив особое внимание дизайну, а затем быстро сгенерируйте действительный код Terraform за считанные секунды.
Hatch
usehatchapp.com
Улучшите скорость отклика, увеличьте свой доход. Доказано, что платформа Hatch увеличивает доход благодаря одной простой концепции: более эффективное и действенное общение с потенциальными клиентами, потенциальными клиентами и клиентами.