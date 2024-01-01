Альтернативы - Neteller
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Trustly Personal
trustly.com
Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...
Ezidebit
ezidebit.com
Ezidebit упрощает жизнь тысячам предприятий по всей Австралии и Новой Зеландии. Наши упрощенные платежные решения можно быстро и легко интегрировать с ведущим программным обеспечением для бизнеса, чтобы обеспечить своевременную оплату и улучшить ваш денежный поток.
EBANX
ebanx.com
EBANX — платежный провайдер, ориентированный на Латинскую Америку. Компания предлагает самые популярные и актуальные местные способы оплаты для восьми стран, которые трансграничные компании могут продавать, как местная электронная коммерция.
Cardknox
cardknox.com
Cardknox — это ведущий омниканальный платежный шлюз для разработчиков, который можно легко интегрировать с POS-системами, программным обеспечением ERP, электронной коммерцией, автоматической розничной торговлей и мобильными платформами. Мы предлагаем гибкие платежные решения, щедрое распределение до...
Trustpair
trustpair.com
Trustpair — ведущая платформа по предотвращению платежного мошенничества для крупных компаний по всему миру. С 2017 года Trustpair помогает финансовым командам обеспечить безопасность всего P2P-процесса благодаря автоматизации. Решение предлагает интуитивно понятное управление рисками и напрямую инт...
PayTrace
paytrace.net
Мы эксперты в области B2B-платежей. PayTrace, специализирующийся на сокращении расходов, автоматизации платежей и повышении эффективности, упрощает прием платежей. Мы предоставляем решения для обработки платежей, дебиторской задолженности, оптимизации обмена и автоматизации платежей, и все это постр...
Tazapay
tazapay.com
Мы — Tazapay, сингапурский финтех-стартап, позволяющий компаниям беспрепятственно осуществлять трансграничные платежи. Мы предоставляем решения для оформления заказа, ссылки на оплату и условного депонирования, чтобы упростить международные транзакции и помочь снизить риск как для покупателей, так и...
FasterPay
fasterpay.com
FasterPay — все в одной платформе для управления поступлениями, выплатами и платежами.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) — канадская финтех-компания, ускоряющая бизнес клиентов по всему миру. Модульная, гибкая и масштабируемая технология Nuvei позволяет ведущим компаниям принимать платежи нового поколения, предлагать все варианты выплат и получать выгоду от выпуска карт, банковских усл...
Cardinity
cardinity.com
Cardinity — платежный процессор для предприятий по всей Европе. Улучшите свой бизнес, принимая платежи по кредитным и дебетовым картам со всего мира. Мы являемся лицензированным платежным учреждением, действующим в Европейском Союзе. Зарегистрирована в VISA Europe и является основным членом MasterCa...
Shift4
shift4.com
Shift4 (NYSE: FOUR) смело переосмысливает коммерцию, упрощая сложные платежные экосистемы по всему миру. Являясь лидером в области технологий, способствующих коммерции, Shift4 ежегодно обеспечивает миллиарды транзакций для сотен тысяч предприятий практически во всех отраслях.
MONEI
monei.com
Решение платежного шлюза MONEI — выбор многих европейских компаний электронной коммерции. Его архитектура выиграла программу Amazon AWS Startup Architecture of the Year (регион Иберия). MONEI упрощает цифровые платежи, поэтому онлайн-бизнес может принимать все основные и альтернативные способы оплат...
PayJunction
payjunction.com
PayJunction — это место, где люди и технологии сходятся для совершения транзакций. Основанная в 2000 году, компания часто меняла индустрию обработки платежей благодаря подходу, сочетающему в себе постоянные инновации, защиту интересов клиентов, а также прозрачное и этичное ценообразование. PayJuncti...