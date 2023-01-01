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Альтернативы - Netcore Cloud

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Предоставляя ВАМ возможность привлекать потенциальных клиентов, продавать свою продукцию и доносить свое послание всему миру! Вы всего в одной воронке!

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Выходите в Интернет и развивайтесь с помощью Leadpages Лучший выбор для малого бизнеса по всему миру. Легко создавайте веб-сайты без кода, целевые страницы с высокой конверсией, всплывающие окна, панели оповещений и многое другое.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia — американская стартап-компания, предлагающая продукт веб-поиска по модели SaaS (программное обеспечение как услуга).

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce — канадская компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Ванкувере, Британская Колумбия. Компания создает целевые страницы для веб-сайтов и проводит ежегодную конференцию «Призыв к действию».

PostHog

PostHog

posthog.com

Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Convert.com

Convert.com

convert.com

Программное обеспечение для A/B-тестирования Convert.com — лучшее решение для агентств и компаний электронной коммерции, которые фокусируются на оптимизации коэффициента конверсии с помощью программного обеспечения для A/B-тестирования, программного обеспечения для многомерного тестирования или прог...

SALESmanago

SALESmanago

salesmanago.com

Единственный CDXP без кода, управляемый искусственным интеллектом, со встроенными и интегрированными гиперперсонализированными каналами реализации маркетинга.

AB Tasty

AB Tasty

abtasty.com

AB Tasty — быстрорастущий поставщик решений для экспериментов, персонализации и управления функциями на основе искусственного интеллекта, помогающий предприятиям быстро увеличивать прибыль.

Crazy Egg

Crazy Egg

crazyegg.com

Используйте Crazy Egg, чтобы узнать, что актуально, а что нет, а также узнать, что делают ваши посетители с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи, опросы, A/B-тестирование и многое другое.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Statsig

Statsig

statsig.com

От простых A/B-тестов до сложных экспериментов — быстрорастущие компании используют Statsig для ускорения своего роста.

VWO

VWO

vwo.com

VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.

Webtrends Optimize

Webtrends Optimize

webtrends-optimize.com

We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...

Kameleoon

Kameleoon

kameleoon.com

Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate дает маркетологам возможность дать клиентам почувствовать, что их понимают и ценят на индивидуальном человеческом уровне. Monetate дает брендам возможность реализовать полностью интегрированную стратегию персонализации. Архитектура, ориентированная на производительность, обеспечивает извест...

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto позволяет онлайн-брендам предоставлять аутентичный, актуальный и персонализированный опыт в каждой точке взаимодействия и на каждом устройстве. Являясь платформой Commerce Experience Platform (CXP) на базе искусственного интеллекта, разработанной для простоты использования, Nosto дает брендам ...

Upflowy

Upflowy

upflowy.com

Инструмент перетаскивания, способствующий увеличению конверсии. Создайте поток для создания и оптимизации форм, тестов, опросов, процессов адаптации и многого другого.

Eppo

Eppo

geteppo.com

Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.

Yieldify

Yieldify

yieldify.com

Получите больше дохода от локальной аудитории. Yieldify — это платформа персонализации для мировых брендов. Привлекайте клиентов с помощью индивидуального контента на сайте — от просмотра до оформления заказа — и повышайте производительность.

Landingi

Landingi

landingi.com

Платформа целевых страниц без кода для маркетологов, ориентированных на данные. Landingi позволяет вам разрабатывать, публиковать и оптимизировать ресурсы цифрового маркетинга с отслеживанием микроконверсий для повышения показателей конверсии.

Intellimize

Intellimize

intellimize.com

Обеспечьте персонализацию 1:1 в каждой точке взаимодействия. Сделайте каждый маркетинговый доллар важным с помощью динамической оптимизации веб-сайта.

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