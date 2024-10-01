Альтернативы - Netchex
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, предлагающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-проце...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk — это сервисное решение на базе искусственного интеллекта, которое легко настроить, использовать и масштабировать. Решение Zendesk работает «из коробки» и его легко модифицировать в случае изменений, что позволяет бизнесу двигаться быстрее. Zendesk также помогает компаниям использовать перед...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям любого размера, цифровым агентствам, неправительственным организациям и образовательным учреждениям отслеживать продуктивность и оплачиваемое рабочее время в рамках проектов. Платформа позволяет менеджерам указывать...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR — американская технологическая компания, предоставляющая программное обеспечение для управления персоналом как услугу. Компания основана в 2008 году Беном Петерсоном и Райаном Сандерсом и базируется в Линдоне, штат Юта. Услуги BambooHR включают систему отслеживания кандидатов и систему отс...
Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
Gusto
gusto.com
Независимо от того, начинаете ли вы или расширяете свой быстрорастущий бизнес, Gusto — это партнер, который вам нужен для роста и развития вашей команды. С Gusto вы получаете современные функции управления персоналом, такие как расчет заработной платы, льготы, найм, ресурсы управления и многое друго...
Jibble
jibble.io
Простое управление временем и посещаемостью для команд. Сотрудники могут отслеживать приход (или, как мы говорим, вход и выход) и уход с помощью веб-браузера, мобильного телефона или специальных часов с помощью iPad или планшета Android. В Slack и Microsoft Teams есть даже умный бот. Рабочее время т...
ZingHR
zinghr.com
ZingHR является движущей силой, которая помогает организациям выйти за рамки автоматизации и предоставить решение, которое может напрямую повлиять на бизнес-результаты и улучшить качество обслуживания сотрудников. ZingHR стремится к подходу, ориентированному на сотрудников и ориентированному на моби...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox, признанная Gartner одной из наиболее предпочтительных платформ HCM в Азиатско-Тихоокеанском регионе, представляет собой облачную систему HRMS нового поколения. При поддержке Sequoia, Lightspeed и Endiya Partners, Darwinbox обеспечивает HR-технологический опыт более чем 900 тысяч сотрудник...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
WorkJam
workjam.com
WorkJam — ведущая платформа Digital Frontline Workplace. Благодаря управлению задачами, коммуникациям, обучению, самообслуживанию и эксклюзивной технологии рынка открытых смен, предназначенной для работы с вашим текущим решением WFM. WorkJam, которому доверяют такие знаковые бренды, как Shell, Ulta,...
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производит...
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Deputy
deputy.com
Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной пла...
When I Work
wheniwork.com
When I Work — это простой способ для компаний планировать, отслеживать время и посещаемость, а также общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите расписание и часы в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Отслеживайте свободное время, доступность сотруд...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Deel
letsdeel.com
Deel — это универсальная HR-платформа для глобальных команд. Это означает комплексное управление персоналом для любой команды и в любом месте. Соблюдайте требования найма, адаптации и оплаты штатных сотрудников или независимых подрядчиков за считанные минуты. Впервые у вас будет централизованное пре...
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper предоставляет передовым предприятиям и их работникам цифровые решения, необходимые им для максимально эффективной работы. Основанная в 2012 году мобильная платформа Beekeeper была спроектирована и создана для сотрудников, не работающих за рабочим столом, которые, несмотря на то, что состав...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...