Nestlé Nespresso S.A., торговая марка Nespresso, является операционным подразделением группы Nestlé, базирующимся в Лозанне, Швейцария. Машины Nespresso готовят эспрессо и кофе из кофейных капсул (предварительно разделенных одноразовых контейнеров) или капсул многоразового использования из молотых кофейных зерен, иногда с добавлением ароматизаторов.

Веб-сайт: nespresso.com

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