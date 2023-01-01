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Nespresso

Nespresso

nespresso.com

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Nestlé Nespresso S.A., торговая марка Nespresso, является операционным подразделением группы Nestlé, базирующимся в Лозанне, Швейцария. Машины Nespresso готовят эспрессо и кофе из кофейных капсул (предварительно разделенных одноразовых контейнеров) или капсул многоразового использования из молотых кофейных зерен, иногда с добавлением ароматизаторов.

Веб-сайт: nespresso.com

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