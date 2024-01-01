NegativeSpace

NegativeSpace

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: negativespace.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Красивые бесплатные изображения для личного и коммерческого использования. Все фотографии бизнеса, еды, людей и технологий предоставляются бесплатно в высоком разрешении и без указания авторства. СС0.

Веб-сайт: negativespace.co

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