WebCatalog
네이버 웍스

네이버 웍스

common.worksmobile.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для 네이버 웍스 в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Naver Works: Naver Works, инструмент для делового сотрудничества, созданный Naver, предоставляет различные функции, необходимые для работы, такие как почта, календарь, адресная книга, диск, список дел, опрос и доска объявлений, с упором на бизнес-мессенджер, в одном мобильном телефоне. приложение, веб-приложение для ПК и приложение для ПК. Это комплексная услуга. Работая в компании Naver Works, которая сертифицирована с использованием технологий безопасности самого высокого в мире уровня, вы в безопасности, а ваша конфиденциальность надежно отделена! Общайтесь быстро и легко со своими коллегами и удобно выполняйте свою работу в любое время и в любом месте с помощью мобильного приложения Naver Works. Если у вас есть какие-либо вопросы об услуге, свяжитесь с «Центром обслуживания клиентов Naver Works» по телефону 1544-5876. НАВЕР РАБОТАЕТ

Веб-сайт: worksmobile.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 네이버 웍스, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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