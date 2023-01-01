Naver Works: Naver Works, инструмент для делового сотрудничества, созданный Naver, предоставляет различные функции, необходимые для работы, такие как почта, календарь, адресная книга, диск, список дел, опрос и доска объявлений, с упором на бизнес-мессенджер, в одном мобильном телефоне. приложение, веб-приложение для ПК и приложение для ПК. Это комплексная услуга. Работая в компании Naver Works, которая сертифицирована с использованием технологий безопасности самого высокого в мире уровня, вы в безопасности, а ваша конфиденциальность надежно отделена! Общайтесь быстро и легко со своими коллегами и удобно выполняйте свою работу в любое время и в любом месте с помощью мобильного приложения Naver Works. Если у вас есть какие-либо вопросы об услуге, свяжитесь с «Центром обслуживания клиентов Naver Works» по телефону 1544-5876. НАВЕР РАБОТАЕТ

Веб-сайт: worksmobile.com

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