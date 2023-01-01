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Альтернативы - Navattic

Supademo

Supademo

supademo.com

Создавайте интересные интерактивные демонстрации продуктов с помощью ИИ. Ускорьте внедрение продуктов, обеспечьте успех клиентов и ускорьте адаптацию — бесплатно и без кода.

Guideflow

Guideflow

guideflow.com

Создавайте интерактивные демонстрации и пошаговые руководства за считанные секунды с помощью Guideflow, интерактивной демонстрационной платформы продуктов. Сохраняйте, настраивайте, делитесь и анализируйте свои руководства!

Storylane

Storylane

storylane.io

Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.

Vivun

Vivun

vivun.com

B2B-продажи должны измениться. Завоевывайте сегодняшних покупателей, готовых к продаже, благодаря прозрачности и доверию. Платформа Vivun на базе искусственного интеллекта позволяет предприятиям по-новому оценить качество обслуживания покупателей, выделиться среди конкурентов и увеличить доходы. Бла...

Instant Demo

Instant Demo

instantdemo.co

Квалифицированные лиды ждут демо-версий. Создайте интерактивную демо-версию продукта, чтобы идентифицировать и конвертировать потенциальных клиентов на своем веб-сайте, стимулировать вовлечение продукта посредством исходящих продаж или полностью автоматизировать демонстрационный опыт.

Consensus

Consensus

goconsensus.com

Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

Интерактивные демо-версии продуктов, которые конвертируют. Разблокируйте момент «Ага» ваших потенциальных клиентов. Опишите свой SaaS в HTML и покажите им интерактивную историю.

Rivia.AI

Rivia.AI

rivia.ai

Создавайте интерактивные демонстрации продуктов. Создавайте выигрышные демо-версии продуктов, используя нашу платформу для создания демо-версий без кода.

Tourial

Tourial

tourial.com

Позвольте покупателям взаимодействовать с вашим продуктом прямо с вашего сайта. Когда самообслуживание невозможно (или это действительно сложно), интерактивные демонстрации помогут вам лучше ориентироваться в продукте без огромного подъема.

SnackWyze

SnackWyze

snackwyze.com

Простая демонстрационная автоматизация для команд предпродажной подготовки, которые хотят, чтобы все было просто. 14-ДНЕВНАЯ БЕСПЛАТНАЯ пробная версия.

Demoboost

Demoboost

demoboost.com

Демо-опыт, который продает! Легко создавайте, делитесь и отслеживайте демонстрации своих продуктов. Эффективно персонализируйте демо-версии. Создавайте демо-версии быстро и легко — без кода и без помощи вашего технического отдела. Персонализируйте для каждого варианта использования и клиента — логот...

Demostack

Demostack

demostack.com

Demostack помогает командам по работе с доходами демонстрировать продукт в лучшем свете без каких-либо хлопот. Наша платформа позволяет вам создать демонстрационную среду и адаптировать историю для каждого покупателя — и все это за считанные минуты, без необходимости кода. Чтобы воссоздать впечатлен...

TechTorch

TechTorch

techtorch.io

Технические решения, быстрее. Лучше. Более дешевый. Мы реализуем технологические возможности с десятикратной скоростью, качеством и ценностью. Свяжитесь с нами Нам доверяют На 60 % Быстрее На 52 % Меньше затрат 90 % CSAT (NPS) В наших профессиональных услугах Наши команды используют платформу на баз...

Folio

Folio

folio.la

Folio — это интерактивное программное обеспечение для демонстрации продуктов, предназначенное для отдельных лиц, небольших команд и стартапов, позволяющее создавать демонстрации продуктов и рассказывать увлекательные истории без навыков программирования.

StoryScale

StoryScale

storyscale.com

Измените способ демонстрации. Навсегда. На вашем сайте. В вашем стеке продаж. Сделайте демонстрации продуктов самообслуживаемыми. Помогите потенциальным клиентам преодолеть «пропасть рассмотрения». Наполните свой воронку возможностями, отвечающими требованиям продукта.

Instruqt

Instruqt

instruqt.com

Лучший способ обучать и продавать разработчикам Разработчики не хотят, чтобы им продавали — они хотят открывать инструменты на практике. Благодаря виртуальной ИТ-лаборатории Instruqt пользователи могут мгновенно испытать ваш продукт в реальных изолированных средах.

Lancey

Lancey

getlancey.com

Превратите свой продукт в интерактивную демонстрацию продукта. Используйте свой продукт как мощный двигатель роста, чтобы превратить больше посетителей и потенциальных клиентов в клиентов.

Floik

Floik

floik.com

Продемонстрируйте возможности вашего продукта за считанные минуты Превратите потоки продуктов в интерактивный контент — демонстрации, видеоролики и пошаговые руководства. Все на одной платформе.

Fable

Fable

sharefable.com

Создавайте потрясающие демоверсии, которые конвертируются. Позвольте вашим покупателям ощутить силу вашего продукта с помощью персонализированных демонстраций и увидеть стремительный рост конверсий.

TestBox

TestBox

testbox.com

Освободите своих продавцов. Включите своих покупателей. Предоставьте своему отделу продаж надежные, персонализированные, созданные с помощью искусственного интеллекта демо-версии продуктов и мгновенные песочницы, чтобы они могли сосредоточиться на большем выигрыше, а не на управлении демонстрационн...

Saleo

Saleo

saleo.io

ПЕРВАЯ И ЕДИНСТВЕННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЖИВОГО ДЕМО-ОПЫТА Saleo преобразует существующую демонстрационную среду в невероятные, полные данных демоверсии, которые позволяют выиграть больше сделок. Saleo работает синхронно с вашей производственной или демонстрационной средой, используя наш механизм модели...

CloudShare

CloudShare

cloudshare.com

Готовые к использованию решения CloudShare предоставляют безопасные специализированные виртуальные ИТ-лаборатории для обучения программному обеспечению, демонстраций продаж и изолированной программной среды POC.

RELAYTO

RELAYTO

relayto.com

RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.

SmartCue

SmartCue

getsmartcue.com

Ускорьте рост продаж, а также улучшите внедрение и удержание продуктов с помощью простого в использовании решения для демонстрации продуктов с самообслуживанием! Повышайте конверсию с помощью нашего интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов!

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