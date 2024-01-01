Native Instruments — ведущий поставщик программного и аппаратного обеспечения для производства музыки и диджеинга. Они предлагают широкий спектр продуктов, включая виртуальные инструменты, эффекты и контроллеры под такими брендами, как Komplete, Traktor и Maschine. Их инструменты широко используются продюсерами, музыкантами и ди-джеями для создания, исполнения и производства музыки.

Веб-сайт: native-instruments.com

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