Альтернативы - Nasdaq
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
Productboard
productboard.com
Клиентоориентированная платформа управления продуктами от Productboard. Ускоряйте инновации, создавайте продукты, которые приносят доход, и повышайте производительность.
Boardable
boardable.com
Меньше стресса — Больше времени для планирования критически важных совещаний — Более качественные данные для повышения вовлеченности совета директоров и рентабельности инвестиций. Одна платформа, множество решений. Высокопроизводительные платы начинаются с Boardable — масштабируйте свою плату и обе...
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...
airfocus
airfocus.com
airfocus предлагает современную модульную платформу управления проектами. Он предоставляет командам комплексное решение для управления своей стратегией и ее передачи, определения приоритетов в работе и решения правильных проблем. Разработанный с учетом гибкости, airfocus позволяет вам быстро настрои...
Powernoodle
powernoodle.com
Равноправие в сотрудничестве стало проще. Программное обеспечение Powernoodle для совместной работы и упрощения работы помогает асинхронно генерировать идеи, совместно принимать решения и сообщать планы действий. Создайте более инклюзивный способ совместной работы, который ориентирует вашу команду н...
Diligent Director
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — это простое в использовании и безопасное программное обеспечение для управления, цена которого подходит для любой организации и включает в себя расширенное управление контрактами, 100% безбумажное управление заседаниями совета директоров, простое управление объектами, легко интегрирова...
Loomio
loomio.org
Устали от бесконечных цепочек электронных писем и длительных встреч, которые, кажется, никогда не приводят к групповому решению или результату? Вам нужен Loomio: платформа для совместной работы, которая меняет способы принятия решений, обсуждения идей и совместной работы групп в Интернете. Loomio — ...
Adam.ai
adam.ai
Комплексное управление встречами. adam.ai — это интеллектуальная универсальная платформа для управления собраниями, позволяющая собирать, управлять и обмениваться знаниями до, во время и после встреч, превращать контент в ценные активы и добиваться успешных бизнес-результатов.
OnBoard
onboardmeetings.com
OnBoard — это программное обеспечение для управления советами директоров, которое упрощает работу, позволяя советам директоров и руководителям работать эффективнее, двигаться быстрее и достигать большего.
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent, ведущий SaaS-провайдер управления, управления рисками и соблюдением требований (GRC), ускоряет успех организаций и руководителей.
Ansarada
ansarada.com
Всегда добивайтесь наилучшего результата с помощью передовых решений Ansarada Virtual Data Room. Оставьте позади устаревшие центры обработки данных и присоединяйтесь к ведущим мировым дилерам прямо сейчас.
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making — это онлайн-набор инструментов и процессов, помогающих отдельным лицам и группам принимать решения, расставлять приоритеты, анализировать соотношение цены и качества и понимать предпочтения заинтересованных сторон. Основанный на алгоритме PAPRIKA, 1000minds предназначен дл...
Admincontrol
admincontrol.com
Программное обеспечение для советов директоров, руководства и ключевых заинтересованных сторон, обеспечивающее безопасный и эффективный доступ к информации, обсуждениям и процессам. Мы предоставляем интеллектуальную и безопасную цифровую платформу сотрудничества для лиц, принимающих решения, таких к...
Runway Financial
runway.com
Финансовая платформа, которую вы не ненавидите. Runway — это современный и интуитивно понятный способ моделирования, планирования и согласования вашего бизнеса для всех членов вашей команды.
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop — это универсальная платформа для анализа корпоративных решений, позволяющая лучше и быстрее принимать решения в вашей коммерческой организации. Принятие решений — самый ценный актив вашей компании. Наша система помогает командам принимать оптимальные решения, внедряя эффективные процессы ...
EntityKeeper
entitykeeper.com
Комплексная платформа EntityKeeper позволяет вам управлять критически важными данными, создавать подробные организационные диаграммы и отслеживать требования к подаче документов и соблюдению требований в вашей организации. Получая доступ к информации в режиме реального времени, настраивая поля данны...
BoardOnTrack
boardontrack.com
BoardOnTrack помогает советам чартерных школ добиваться исключительных результатов. Мы — единственная онлайн-платформа управления управлением, созданная для управления чартерными школами. Членство BoardOnTrack обеспечивает экспертное руководство (без почасовой платы за консультации) и доступ к единс...
Board Management
boardmanagement.com
Готовы вывести свой совет директоров на новый уровень? Используйте наше программное обеспечение для проведения совещаний и управления советами директоров, чтобы помочь членам совета директоров сотрудничать и добиваться большего
Beenote
beenote.io
Beenote — это первое решение для управления собраниями руководителей для совета директоров, руководителей и команд. Beenote — простой, доступный и эффективный инструмент. От начала и до конца процесса встречи Beenote помогает командам организовывать эффективные встречи, планируя, проводя и отслежива...
MyBoardPacket
myboardpacket.com
С 2001 года тысячи довольных клиентов признают, что MyBoardPacket безопасен, прост и удобен в использовании. Инструмент управления онлайн-заседаниями совета директоров, который обеспечивает управление документами, онлайн-голосование, онлайн-обсуждения и многое другое. MyBoardPacket.com позволяет вам...
Knowa
knowa.co
Управление на базе искусственного интеллекта, объединяющее все, что нужно Совету директоров для управления. Подготовьте свою доску к будущему с помощью готовой к использованию платформы управления Knowa, которая обеспечивает обнаружение знаний, проведение встреч и сотрудничество с помощью искусствен...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.
Diskus
letsdiskus.com
Diskus — это решение для управления советами директоров и собраниями, помогающее директорам, комитетам и руководящим группам лучше подготовиться, вовлечься и скоординироваться в процессе сотрудничества и принятия решений. Портал совета директоров позволяет корпоративным секретарям и администраторам ...
BoardSpace
boardspace.co
BoardSpace — это решение, которое помогает советам директоров и менеджерам многоквартирных домов, ТСЖ и некоммерческих организаций автоматизировать и упростить управление советами директоров.
Hippoly
hippoly.com
Hippoly — это удобная и безопасная платформа для совместной работы, созданная для облака и предназначенная для лиц, принимающих решения. Нашей основной группой пользователей является Совет директоров организации, но Hippoly также используется управленческими командами, консультативными советами и гр...
BoardShape
boardshape.com
Лучше проводите заседания совета директоров или комитетов. Приведите свой совет директоров или комитет в форму уже сегодня с помощью BoardShape. BoardShape, предназначенный для стартапов, представляет собой продукт «Программное обеспечение как услуга», который предоставляет ровно столько функций и в...
AdvisoryCloud
advisorycloud.com
AdvisoryCloud — ведущая платформа, объединяющая профессионалов и компании через консультативные советы. Наша универсальная платформа позволяет компаниям и командам нанимать, создавать и управлять консультативным советом с ведущими профессионалами со всего мира. Профессионалы всех уровней могут сразу...