Альтернативы - Narakeet

Voicemaker

voicemaker.in

Онлайн-преобразование текста в речь преобразует текст в очень человечные голоса искусственного интеллекта, звучащие естественно. Вы можете скачать свои голоса в аудиоформате MP3, WAV. У нас есть более 1000 голосов искусственного интеллекта на 130 языках по всему миру.