Ваш ум предназначен для того, чтобы иметь идеи, а не удерживать их. Постройте второй мозг с помощью салфетки. Он автоматически показывает вам соединения в ваших заметках.

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