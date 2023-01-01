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N26

N26

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Веб-сайт: n26.com

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N26 (до июля 2016 года известный как Номер 26) — немецкий необанк со штаб-квартирой в Берлине, Германия. В настоящее время N26 предлагает свои услуги в различных государствах-членах Единой зоны платежей в евро (SEPA) и в США. Ее деятельность в Соединенном Королевстве была приостановлена ​​с апреля 2020 года из-за неопределенности, вызванной Брекситом.

Веб-сайт: n26.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением N26, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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