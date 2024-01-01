Альтернативы - MyWebAR

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...

UniteAR

UniteAR

unitear.com

Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...

Hololink

Hololink

hololink.io

Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...

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