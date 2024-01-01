MyShell

MyShell

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Веб-сайт: myshell.ai

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MyShell — это чат-платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать и настраивать своего собственного виртуального помощника или робота. На платформе представлены различные инструменты чата, такие как закрепленные чаты и фильтры по типу, включая инструменты, развлечения и образование, для повышения удобства работы пользователя. Мастерская роботов MyShell позволяет пользователям создавать и настраивать своего собственного виртуального помощника или робота, обеспечивая персонализированный чат с учетом их конкретных потребностей. Платформа поддерживается на нескольких языках, включая английский и японский, и интегрируется с Telegram, популярным приложением для обмена сообщениями. Пользователи могут войти в систему и зарегистрироваться на платформе, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, таким как повышенная выносливость в общении. MyShell использует технологию искусственного интеллекта для обеспечения интеллектуального взаимодействия и повышения вовлеченности пользователей. В целом, MyShell предлагает настраиваемую интеллектуальную чат-платформу, которая предоставляет пользователям возможность создавать и адаптировать своего собственного виртуального помощника или робота. Благодаря множеству доступных инструментов и фильтров чата пользователи могут настроить чат в соответствии со своими конкретными потребностями. Интеграция платформы с Telegram и поддержка нескольких языков делают ее доступной для более широкого круга пользователей, а ее технология искусственного интеллекта обеспечивает интеллектуальное и увлекательное общение.

Веб-сайт: myshell.ai

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