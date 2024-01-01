Альтернативы - MYOB New Zealand
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, у...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
Wave
waveapps.com
Wave — компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение для малого бизнеса. Штаб-квартира Wave находится в районе Лесливилл в Торонто, Канада. Первым продуктом компании было бесплатное программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, предназначенное для предприятий с чи...
Xero
xero.com
Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker (ранее TSheets Time Tracker) — это облачное приложение для отслеживания времени и планирования, которое позволяет вашим сотрудникам отслеживать приходы и уходы с рабочего места с помощью устройств, которые у них уже есть в карманах.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Узнайте, как повысить гибкость с помощью Dynamics 365, единственного портфеля интеллектуальных бизнес-приложений, который дает каждому возможность адаптироваться и внедрять инновации.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
Получите твердое начало. QuickBooks Self-Employed предоставляет начинающим предпринимателям и малому бизнесу функции, необходимые для продвижения вперед.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. — американская компания облачных вычислений, основанная в 1998 году со штаб-квартирой в Сан-Матео, Калифорния, которая предоставляла программное обеспечение и услуги для управления финансами бизнеса, операциями и отношениями с клиентами. Ее программное обеспечение и услуги были адаптир...
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent — компания, занимающаяся облачным программным обеспечением для бухгалтерского учета, базирующаяся в Эдинбурге, Шотландия.
Deskera
deskera.com
Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса
sevDesk
sevdesk.de
С sevDesk вы можете легко и четко хранить свои документы в цифровом виде. Наше бухгалтерское программное обеспечение автоматически создает для вас счет-фактуру на излишек дохода.
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount — это облачная ERP-система, которая уже 20 лет занимает лидирующие позиции в отрасли. Эта система обеспечивает неограниченный доступ в любое время и в любом месте. В настоящее время во всем мире насчитывается до 60 000 уникальных компаний, которые используют Ecount. Представьте себе, что если...
Crunch
crunch.co.uk
Идеальное сочетание простого программного обеспечения для бухгалтерского учета, консультаций экспертов и отличного обслуживания дипломированных сертифицированных бухгалтеров для фрилансеров, подрядчиков и малого бизнеса.
Sage Accounting
sage.com
Sage Business Cloud. Бухгалтерский учет, финансы и расчет заработной платы. Малый бизнес. значок бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Облачное бухгалтерское программное обеспечение для малого бизнеса.
Holded
holded.com
Holded — это программное обеспечение для управления бизнесом для современных компаний. Увеличьте свои продажи, сократите расходы и сэкономьте время, управляя каждым элементом вашего бизнеса с единой платформы. Holded предоставляет вам все инструменты, необходимые для принятия более эффективных бизне...
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks — это простое в использовании программное обеспечение для бухгалтерского учета, разработанное специально для владельцев бизнеса и их отделов продаж.
Wafeq
wafeq.com
Мощное бухгалтерское программное обеспечение для дальновидного бизнеса. Отправляйте счета и заказы на покупку, управляйте своими запасами и заработной платой, получайте десятки финансовых отчетов, приглашайте неограниченное количество пользователей. Все в одном программном обеспечении.
Pennylane
pennylane.tech
Благодаря Пеннилейну руководители могут принимать более разумные решения и облегчать управление финансами. Не покидая платформу, они имеют доступ к точным данным в реальном времени, интеллектуальному инструменту выставления счетов и эффективному управлению расходами.
Zybra
zybra.in
Быстрое и простое программное обеспечение для учета GST для вашего бизнеса. Самое быстрорастущее бухгалтерское программное обеспечение и приложение в Индии для предприятий ММСП.
TopNotepad
topnotepad.com
Простые онлайн-расценки и программное обеспечение для выставления счетов-фактур для малого бизнеса. Создавайте однозначные котировки, счета-фактуры, регистрируйте расходы, отслеживайте налоговые обязательства.
Acumatica
acumatica.com
Acumatica, основанная в 2008 году, является поставщиком технологий, который разрабатывает облачное и браузерное программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) для малого и среднего бизнеса (SMB). Штаб-квартира компании находится в Белвью, штат Вашингтон (агломерация Сиэтла).
weclapp
weclapp.com
Облачная ERP с CRM, управлением товарами и финансовым учетом weclapp — ERP-платформа для команд. Будь то CRM, управление товарами или бухгалтерский учет: с помощью weclapp команды совместно контролируют все важные бизнес-процессы в одном программном обеспечении.
Sage Intacct
intacct.com
Повысьте рентабельность инвестиций и преобразуйте свою организацию с помощью первого и единственного предпочтительного поставщика программного обеспечения AICPA для бухгалтерского учета и финансового управления для компаний любого размера.
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul — это простая в использовании онлайн-ERP, позволяющая вам работать вместе со своим бухгалтером. Организуйте продажи, быстрее получайте платежи, выставляйте счета и управляйте своей компанией в одном месте.
QuickFile
quickfile.co.uk
Простое, интуитивно понятное облачное бухгалтерское программное обеспечение для британских фрилансеров и малого и среднего бизнеса.
MYOB Australia
myob.com
Займитесь делом с MYOB. Единая система, которая автоматизирует ваши повседневные задачи и · Будьте в курсе того, что влияет на ваш бизнес, с помощью современных ресурсов.