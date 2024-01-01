Myko Ai — это диалоговый инструмент искусственного интеллекта, созданный для того, чтобы за считанные секунды ответить на все вопросы вашего отдела продаж. Подключение к таким системам, как Salesforce, Hubspot и Snowflake. Myko — это инструмент бизнес-аналитики на естественном языке, призванный помочь владельцам бизнеса получать ответы на свои вопросы без необходимости использования SQL или кода. Для пользователей бизнес-аналитики вы можете определить и создать ключевые термины и определения вашей организации для стандартизации показателей для пользователей. Получите больше дохода, раскрывая данные между вашими панелями мониторинга.

Веб-сайт: myko.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Myko AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.