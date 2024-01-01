Myko AI

Myko AI

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: myko.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Myko AI в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Myko Ai — это диалоговый инструмент искусственного интеллекта, созданный для того, чтобы за считанные секунды ответить на все вопросы вашего отдела продаж. Подключение к таким системам, как Salesforce, Hubspot и Snowflake. Myko — это инструмент бизнес-аналитики на естественном языке, призванный помочь владельцам бизнеса получать ответы на свои вопросы без необходимости использования SQL или кода. Для пользователей бизнес-аналитики вы можете определить и создать ключевые термины и определения вашей организации для стандартизации показателей для пользователей. Получите больше дохода, раскрывая данные между вашими панелями мониторинга.

Веб-сайт: myko.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Myko AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Athenic AI

Athenic AI

athenic.com

Vanna AI

Vanna AI

vanna.ai

Al Query

Al Query

aiquery.co

InsightBase

InsightBase

insightbase.ai

DataGPT

DataGPT

datagpt.com

Fluent

Fluent

fluenthq.com

Seek AI

Seek AI

seek.ai

Draxlr

Draxlr

draxlr.com

BIME Analytics

BIME Analytics

bimeanalytics.com

Rasgo

Rasgo

rasgoml.com

Flowtrail AI

Flowtrail AI

flowtrail.ai

SQLtroughAI

SQLtroughAI

sqltroughai.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности