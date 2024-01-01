Musico

Musico

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Веб-сайт: musi-co.com

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Musico — это генеративный программный движок искусственного интеллекта, специализирующийся на создании музыки. Система использует сочетание традиционных и современных алгоритмов машинного обучения для создания разнообразной музыки без авторских прав. Его генеративный подход поддерживает создателей музыки в их производственном процессе, предлагая адаптивный звук, который может адаптироваться к контексту в реальном времени. Музыка, создаваемая Musico, варьируется от полуавтоматических до полностью автоматизированных композиций, предоставляя решения как профессиональным музыкантам, так и не музыкантам. Musico также предлагает такие инновации, как композиция с помощью искусственного интеллекта, позволяющая генерировать бесконечное количество мелодий, битов и гармоний, которые могут реагировать на действия создателя. Приложение Impro позволяет музыкантам и исполнителям создавать музыку в реальном времени, интуитивно управляя Musico с помощью жестов. Его двигатель можно отображать и реагировать в режиме реального времени на различные сигналы управления, предлагая безграничные возможности взаимодействия. Кроме того, Musico активно изучает взаимосвязь между музыкой и повествованием, чтобы разработать плагин саундтрека нового поколения для рассказчиков, разработчиков игр и специалистов в области кросс-медиа.

Веб-сайт: musi-co.com

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