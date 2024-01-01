Musicfy — это инструмент на базе искусственного интеллекта, который позволяет пользователям создавать собственные каверы на свои любимые песни за считанные секунды. Инструмент предоставляет музыкальную библиотеку популярных песен различных исполнителей, таких как Ариана Гранде, Эминем, Дрейк и других. Пользователи могут выбирать из доступных песен и создавать свои ремиксы или каверы, добавляя немного ИИ. На главной странице инструмента есть интерфейс, который демонстрирует доступные песни, а также каверы на те же песни, созданные искусственным интеллектом. Любители музыки могут использовать эту функцию, чтобы находить и слушать каверы с искусственным интеллектом, созданные другими. Технология искусственного интеллекта, используемая Musicfy, публично не разглашается, но она предназначена для создания высококачественного звука, имитирующего естественный человеческий вокал. Чтобы создать кавер с искусственным интеллектом, пользователи могут следовать руководству по созданию, представленному на платформе. Они могут выбрать продолжительность, частоту и количество ударов в минуту песни, которую хотят создать, добавить вокал, а затем позволить ИИ сделать все остальное. Полученной кавер-версией AI можно затем поделиться с другими в социальных сетях и на других платформах. В целом, Musicfy — это инструмент, который будет полезен всем, кто любит музыку и хочет экспериментировать с созданием, созданием ремиксов или обнаружением каверов AI на популярные песни.

Веб-сайт: musicfy.lol

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