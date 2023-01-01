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Альтернативы - Mtivity

ClickUp

ClickUp

clickup.com

Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».

Wrike

Wrike

wrike.com

Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.

TeamGantt

TeamGantt

teamgantt.com

Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.

GanttPRO

GanttPRO

ganttpro.com

✅ Зарегистрируйтесь бесплатно и создавайте диаграммы Ганта в онлайн-программе для создания диаграмм Ганта GanttPRO. Планируйте, создавайте задачи и графики и управляйте ими за считанные минуты. Быстрая регистрация.

Hive

Hive

hive.com

Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...

Lytho

Lytho

lytho.com

Ранее в MotionNow. Управление рабочими процессами для групп маркетинга и дизайна, которым требуется улучшенная видимость и контроль проекта для достижения лучших результатов по контенту.

Planful

Planful

planful.com

Planful — это облачная платформа FP&A для непрерывного планирования. Вы, команда FP&A, находитесь на передовой, быстро планируя и анализируя, как вести свою организацию в условиях частых и сложных бизнес-изменений. Ваш опыт и навыки созданы для таких моментов, и мы здесь для вас.

Attribution

Attribution

attributionapp.com

Атрибуция отслеживает, сколько вы тратите на рекламу, какие клиенты приходят по рекламе и что они у вас покупают.

Narrator

Narrator

narrator.ai

Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx is a software platform with supporting services for brands to engage their independent retailers with brand-compliant digital marketing, driving better business outcomes by reaching the right consumers via the trusted channel of brands’ local retailers. With Promoboxx, channel managers and...

Ignition GTM

Ignition GTM

haveignition.com

Ignition is the first Go-to-Market Ops platform designed to centralize and automate every step of product, feature, and campaign launches. Built by product marketing experts from Rippling and Facebook, it helps cross-functional teams get on the same page and drive more effective launches that transl...

FunnelDash

FunnelDash

funneldash.com

FunnelDash is a vertical payments and lending business for the advertising industry. Our signature product, AdCard, the first charge card exclusively for your digital ad spend. - Unlimited free virtual debit and credit cards. - Free spend, budget, and pacing controls. - Unlimited free ad copy and cr...

MarcomCentral

MarcomCentral

marcom.com

Accelerate sales with tools purpose-built for brand managers, marketers, and sales teams. MarcomCentral, a leader in Brand Management for 20+ years, can transform your business with streamlined file organization and simplified collateral distribution. MarcomGather is our incredibly affordable digita...

InfiniGrow

InfiniGrow

infinigrow.com

InfiniGrow помогает маркетинговым командам B2B повысить рентабельность инвестиций за счет измерения, прогнозирования и планирования маркетинговых усилий, которые способствуют росту доходов.

SproutLoud

SproutLoud

sproutloud.com

Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга

Shape.io

Shape.io

shape.io

Пакет программного обеспечения для управления бюджетом PPC. Мощные решения для контроля расходов и производительности PPC. Никогда больше не беспокойтесь о темпах бюджета или перерасходе/перерасходе.

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