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MSG91 — ведущая облачная коммуникационная платформа, которая предоставляет предприятиям в США набор безопасных и надежных коммуникационных API для SMS, электронной почты, голосовой связи и служб аутентификации. Некоторые ключевые подробности о MSG91 и его предложениях:
* Каналы связи: MSG91 предлагает полнофункциональные API, которые позволяют компаниям подключаться и взаимодействовать со своими клиентами по всему миру через различные каналы связи, включая SMS, электронную почту, WhatsApp и голосовую связь.
* Коммуникационные решения: Платформа предоставляет ряд коммуникационных решений, таких как платформа контакт-центра, автоматизация на основе событий, сегментация клиентов и мгновенная безопасная проверка с помощью одноразовых паролей (OTP).
* Надежность и безопасность: MSG91 гордится тем, что предоставляет безопасную и надежную облачную коммуникационную платформу с такими функциями, как двухфакторная аутентификация и протоколы шифрования, соответствующие отраслевым стандартам, для защиты конфиденциальных данных.
* Интеграция и масштабируемость. Платформа спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко интегрировать с существующими бизнес-системами и приложениями, что позволяет беспрепятственно интегрировать коммуникационные функции MSG91. Он также предлагает масштабируемые решения для предприятий любого размера, от стартапов до крупных предприятий.
* Успех клиентов: MSG91 имеет успешный опыт внедрения успешных стратегий взаимодействия с клиентами и коммуникации для бизнеса, о чем свидетельствуют тематические исследования с участием таких клиентов, как Milkbasket, Unacademy и Ixigo.
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