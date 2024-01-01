Movmi

Movmi

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: movmi.co

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Movmi в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Movmi — это бесплатное программное обеспечение для захвата движений человека, которое позволяет 3D-аниматорам создавать 3D-анимацию без использования костюма или оборудования. Это инструмент захвата движения на базе искусственного интеллекта, который фиксирует движения гуманоидов из 2D-медиаданных (изображений, видео) и запускает весь процесс захвата в облаке, устраняя необходимость использования клиентами высокопроизводительных устройств. Он поддерживает медиа-снимки с любой камеры, от смартфонов до профессиональных камер, из любого образа жизни. Этот инструмент поддерживает сцены с несколькими людьми и различными арматурами, включая Huma Meta-Rig, человеческую установку и базовую человеческую установку. Movmi Store — это бесплатная коллекция полнотекстурированных персонажей, которые разработчики 3D-анимации могут использовать в своих проектах. Он исследует библиотеку анимации всего тела персонажей во многих позах и действиях. Цель Movmi — разработать технологию компьютерного зрения, которая фокусируется на оценке трехмерных движений человека на основе двухмерного медиаконтента. Выходной файл FBX можно использовать в любой 3D-среде, что экономит время аниматоров и разработчиков анимации. Имея различное членство, пользователи могут выбирать различные функции, начиная от спонсируемой рекламы и заканчивая функциями полного захвата. В целом, Movmi предлагает революционное решение для захвата движений человека, упрощающее 3D-аниматорам создание высококачественной анимации.

Веб-сайт: movmi.co

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Movmi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Plask

Plask

plask.ai

LeiaPix AI

LeiaPix AI

leiapix.com

Previewed

Previewed

previewed.app

HumanPal

HumanPal

humanpal.io

Move.ai

Move.ai

move.ai

Metareal

Metareal

metareal.com

Common Sense Machines

Common Sense Machines

csm.ai

Coub

Coub

coub.com

LottieFiles

LottieFiles

lottiefiles.com

Getfloorplan

Getfloorplan

getfloorplan.com

Onirix

Onirix

onirix.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog, Inc.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности