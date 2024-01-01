Movmi — это бесплатное программное обеспечение для захвата движений человека, которое позволяет 3D-аниматорам создавать 3D-анимацию без использования костюма или оборудования. Это инструмент захвата движения на базе искусственного интеллекта, который фиксирует движения гуманоидов из 2D-медиаданных (изображений, видео) и запускает весь процесс захвата в облаке, устраняя необходимость использования клиентами высокопроизводительных устройств. Он поддерживает медиа-снимки с любой камеры, от смартфонов до профессиональных камер, из любого образа жизни. Этот инструмент поддерживает сцены с несколькими людьми и различными арматурами, включая Huma Meta-Rig, человеческую установку и базовую человеческую установку. Movmi Store — это бесплатная коллекция полнотекстурированных персонажей, которые разработчики 3D-анимации могут использовать в своих проектах. Он исследует библиотеку анимации всего тела персонажей во многих позах и действиях. Цель Movmi — разработать технологию компьютерного зрения, которая фокусируется на оценке трехмерных движений человека на основе двухмерного медиаконтента. Выходной файл FBX можно использовать в любой 3D-среде, что экономит время аниматоров и разработчиков анимации. Имея различное членство, пользователи могут выбирать различные функции, начиная от спонсируемой рекламы и заканчивая функциями полного захвата. В целом, Movmi предлагает революционное решение для захвата движений человека, упрощающее 3D-аниматорам создание высококачественной анимации.

Веб-сайт: movmi.co

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