Альтернативы - Move.ai

GreenSock Animation Platform

gsap.com

Думайте о GSAP как о швейцарском армейском ноже анимации... но лучше. Он анимирует все, к чему может прикоснуться JavaScript (свойства CSS, объекты библиотеки холста, SVG, общие объекты и т. д.), и решает бесчисленные несоответствия браузера, и все это с невероятной скоростью (до 20 раз быстрее, чем...