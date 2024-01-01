Платформа Motionlab — это передовая технология для агентств и брендов, позволяющая создавать персонализированную видеосвязь. Motionlab превращает ваши электронные письма, MMS и сообщения в приложениях на стероидах. Благодаря различным возможностям распространения персонализированных видеороликов вы всегда достигнете максимального потенциала взаимодействия со своими клиентами. Персонализированные видео от Motionlab Platform легко интегрируются. в вашу любимую платформу электронной почты, решения для SMS/MMS или пользовательские приложения. Используйте Motionlab Player и предоставьте нам хостинг и потоковую передачу своих видео. Motionlab Player легко интегрируется. на вашу целевую страницу благодаря различным интеграциям с наиболее часто используемыми веб-решениями. Наш плеер всегда будет воспроизводить видео, подходящее конкретному зрителю. Позвольте вашим клиентам взаимодействовать с видео благодаря кнопкам CTA. Используйте весь потенциал видеопроизводства. Сотни эффектов доступны для вашего видео благодаря расширению Motionlab Template Creator AE. Видеохудожники используют расширение Motionlab Template Creator AE для создания динамических шаблонов видео, которые позволяют им объединять данные и творческие ресурсы в тысячи уникальных персонализированных видеороликов. Атрибуты персонализации заранее задаются администратором данных. Благодаря этому видеохудожники могут просто сосредоточиться на редактировании видео и подготовке динамических шаблонов. Персонализированные видео имеют феноменальный показатель завершения, вовлеченности и рейтинга кликов. Измеряйте эти и многие другие показатели с помощью встроенной статистики. Платформа Motionlab также позволяет использовать уникальные кнопки CTA, уникальные для каждого клиента.

Веб-сайт: motionlab.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Motionlab, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.