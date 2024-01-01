Мы улучшаем общение с клиентами. Предоставьте агентам рекомендации в реальном времени и мощную аналитику всех ваших голосовых и видеозвонков. Отслеживайте соблюдение требований и результаты, используя искусственный интеллект, а не людей. MosaicVoice упрощает колл-центрам автоматизацию функции обеспечения качества. Наше программное обеспечение прослушивает разговоры клиентов в режиме реального времени, выявляет и предупреждает агентов и менеджеров о любых нарушениях нормативных требований по мере их возникновения.

Веб-сайт: mosaicvoice.ai

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